Quelle est la valeur nette de Carole Baskin? Rencontrez le célèbre propriétaire du zoo de Netflix! – HITC

Barcroft Media / Barcroft Media via .

Tiger King a été diffusé sur Netflix la semaine dernière.

Ce sont les dernières véritables docuseries sur le crime à être diffusées par le service de streaming qui nous a présenté Making a Murderer, Confessions of a Killer: The Ted Bundy Tapes et Don’t **** With Cats.

Et c’est peut-être le plus mental du lot.

Il se concentre sur le Tiger King, Joe Exotic – ou Joe Maldonado-Passage, ou Joseph Allen Schreibvogel, pour utiliser certains de ses autres alias.

Exotic dirigeait un zoo privé de 16 acres qui abritait des tigres, des lions, des alligators et des ours – ainsi que des hybrides tigre-lion, ligers – et où les visiteurs pouvaient caresser le premier de ceux de la liste ci-dessus.

Mais il est actuellement en détention dans l’attente de son transfert à la prison fédérale, où il doit passer 22 ans pour des condamnations allant de deux chefs de meurtre à des fins de location, huit chefs de violation de la loi Lacey pour falsification des registres de la faune et neuf chefs de violation du péril. Loi sur les espèces.

La vie de sa future victime, Carole Baskin, n’est pas à court de drame, comme le révèlent les docuseries.

Et son histoire a soulevé de nombreuses questions, à commencer par les suivantes…

Quelle est la valeur nette de Tiger King Carole Baskin?

Selon The Famous Data, Baskin – fondateur et PDG du Big Cat Rescue animal sanctuary près de Tampa, en Floride, aux États-Unis – vaut entre 1 million et 10 millions de dollars, bien que The Metro spécule que le deuxième mari de Baskin, Jack Donald Lewis, dont fortune dont elle a hérité, valait jusqu’à 10 millions de dollars en plus.

Qu’est-il arrivé au deuxième mari de Carole Baskin, Jack Donald Lewis?

Lewis, ou «Don» comme il était connu de ses amis et de sa famille, a disparu en août 1997 et a été porté disparu par Baskin trois jours plus tard, n’ayant eu aucun contact avec son conjoint, dont la camionnette a été retrouvée dans le parking de l’aéroport de Pilot County.

Sans aucun signe de Lewis cinq ans plus tard, il a finalement été déclaré mort.

Don avait déposé une ordonnance d’interdiction à l’encontre de Carole deux mois seulement avant sa dernière visite.

Quel âge a Carole Baskin?

Selon The Fanous Data, Baskin est née le 6 juin 1961 à San Antonio, Texas, États-Unis, ce qui la rendait âgée de 58 ans au moment de la publication.

Elle a épousé son mari actuel, Harold Baskin, illustré ci-dessus, en 2004 et le couple reste marié.