Quelle est la valeur nette de Deontay Wilder?

Lorsqu’il est entré sur le ring samedi soir, Deontay Wilder était le détenteur du titre des poids lourds du World Boxing Council, quelque chose qu’il a remporté en 2015.

Après l’avoir défendu contre Luis Ortiz en novembre dernier, il était prêt pour le match revanche très attendu contre Tyson Fury. Cette fois, il a perdu le titre.

Mais comme d’habitude avec les combats professionnels, Wilder a tout de même gagné un sac à main – par millions, et il aura la chance de regagner le titre WBC. La majorité de ses revenus provient de ses gains, mais voici un aperçu de son historique de boxe et de sa valeur nette.

Deontay Wilder | Kevork Djansezian / .

Comment Wilder a fait ses débuts en boxe

Le natif de l’Alabama était motivé pour trouver une nouvelle ligne de travail pour subvenir aux besoins médicaux de son premier-né, et après avoir abandonné ses études, il a essayé la boxe.

C’était en 2005, et en 2008, Wilder s’est rendu aux Jeux olympiques et a remporté une médaille de bronze. Il a poursuivi sur sa lancée et, en 2013, il a établi un record de 30-0.

Selon Premier Boxing Champions, en 2015, Wilder a remporté son premier titre des poids lourds – le WBC. Il s’agit de la première victoire d’un combattant américain depuis 2007. Son record est toujours impressionnant avec plus de 40 victoires.

Comment Wilder empile-t-il ses revenus en dehors du ring?

Les fans de boxe aiment comparer Wilder à ses pairs Anthony Joshua, Fury, Floyd Mayweather et d’autres en ce qui concerne le style de combat, la réputation du public et les accords d’approbation, mais son équipe a ses propres plans.

Bien qu’il ne se vante pas d’un large éventail de mentions commerciales, selon Forbes, il compte Everlast comme l’un de ses sponsors. En juin 2019, il avait 500 000 $ de recommandations.

En novembre 2019, il

a été annoncé que Wilder s’est associé à Recover 180, une boisson d’hydratation

entreprise comme l’un de ses sponsors.

La boxe est la principale source de Wilder

le revenu

L’année dernière, il a refusé un accord de 100 millions de dollars avec DAZN, le même service de streaming sportif qu’Anthony Joshua a choisi sur Showtime pour ses combats. ESPN a rapporté que l’accord garantissait également plusieurs combats, y compris le match de liste de souhaits avec Joshua.

L’équipe de Wilder n’a pas aimé les termes de l’accord et a décidé de s’en tenir à Showtime. Les offres de câble / pay-per-view contribuent aux revenus des boxeurs en plus de ce qu’ils réclament dans leurs contrats de bourse, donc la décision a choqué beaucoup.

Avant le match revanche contre Fury le 22 février, Wilder et lui devaient faire des montants égaux qui comprenaient le paiement et les fonds gagnés grâce au paiement à la vue, a rapporté Forbes.

Pour leur premier match, les abonnés PPV ont totalisé 325 000, mais aucun numéro officiel n’est entré pour celui-ci. Les ventes de billets étaient déjà à 17 millions de dollars, mais les deux combattants devraient gagner 28 millions de dollars chacun, sans compter l’argent PPV cette fois-ci.

À la fin de 2019, la valeur nette estimée de Wilder était de 33 millions de dollars. Avec l’ajout des revenus du samedi soir, il passera à plus de 50 millions de dollars.

Bien que Wilder ait clairement indiqué qu’il était plus intéressé par le respect et l’héritage que par l’argent, il continuait à bâtir sa richesse. S’il change d’avis sur la conclusion d’un accord avec DAZN ou Top Bank, cela pourrait le mettre dans une meilleure position.

Les fans et Wilder peuvent miser sur un autre match revanche avec Fury et, éventuellement, une confrontation avec Joshua.