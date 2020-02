Quelle est la valeur nette de Dua Lipa?

Dua Lipa est l’une des stars les plus chaudes du moment. Son look et son son uniques ont réussi à la propulser en tête des charts au cours des dernières années, et sa base de fans est l’une des plus actives de l’industrie.

Elle a travaillé à de nombreux titres différents au fil des ans, en tant que modèle et hôtesse, mais a finalement atteint la célébrité en 2017 avec la sortie de son single incroyablement populaire «New Rules».

Bien que Dua Lipa n’ait pas toujours suivi le moule de ce qu’une pop star typique fait, elle a plus que prouvé qu’elle a les moyens de rester au sommet de l’industrie musicale.

Comment Dua Lipa s’est-elle impliquée dans la musique?

Dua Lipa | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

Dua Lipa est née à Londres, en Angleterre, en 1995. Ses parents étaient originaires du Kosovo mais ont déménagé trois ans avant la naissance de leur fille. Son père est un chanteur bien connu tandis que sa mère travaillait dans l’industrie du tourisme.

La jeune Lipa était entourée de musique dès son plus jeune âge, étant exposée au travail de son père et héritant d’une habileté naturelle à l’harmonisation.

Quand elle était adolescente, Lipa a commencé à chanter des chansons de reprises d’artistes populaires tels que Nelly Furtado. Avec le rêve de devenir chanteuse dans son esprit, Lipa a décidé de devenir mannequin pour percer dans l’industrie et commencer à gagner une certaine reconnaissance.

Au cours des quelques années suivantes, Lipa a modelé pour des entreprises telles que ASOS et a complété ses revenus en travaillant comme hôtesse dans un restaurant. Lipa a signé avec Warner Music Group en 2015 et a sorti son premier single en août de la même année.

Ses chansons «Be The One» et Hotter than Hell »sont devenues des succès à travers l’Europe et le Royaume-Uni, et en 2017, Lipa a également remporté le succès en Amérique, lorsque sa chanson« New Rules »a fait son apparition.

Depuis “New Rules”, Lipa n’a pas ralenti et sa renommée n’a cessé d’augmenter. Elle a travaillé avec des artistes superstars tels que Mark Ronson, Diplo et Andrea Bocelli, et s’est même associée à des marques de beauté comme Yves Saint Laurent.

Quelle est la prochaine étape pour Dua Lipa?

En plus de sa carrière musicale brûlante, la vie personnelle de Dua Lipa se réchauffe également. En juin 2019, Lipa était liée à Anwar Hadid, le frère modèle de Gigi et Bella Hadid.

Au cours des mois qui ont suivi, les deux ont été repérés lors de nombreuses dates discrètes ainsi que lors d’événements glamour sur le tapis rouge ensemble. Elle s’est même rapprochée de sa famille et a participé à plusieurs événements familiaux avec Hadid.

Le deuxième album studio très attendu de Lipa a été récemment annoncé, avec une date de sortie prévue en 2020. Les légions de fans de Lipa sont impatientes de voir ce que la chanteuse a concocté, comme son premier single, “Don’t Start Now” (qui est sorti en Novembre 2019) a déjà reçu un excellent accueil de la part des critiques et des fans.

Quelle est la valeur nette de Dua Lipa?

Dua Lipa n’a probablement commencé à explorer le potentiel de sa renommée mondiale et il ne fait aucun doute qu’elle a une longue et fructueuse carrière devant elle.

La pop star a déjà une valeur nette impressionnante, certaines sources la déclarant à environ 3 millions de dollars et d’autres déclarant qu’elle est proche de 6 millions de dollars. Quel que soit le chiffre exact, c’est une fortune fabuleuse pour quelqu’un au début de la vingtaine.

Il est clair qu’à mesure que son étoile continue d’augmenter, sa valeur nette ne fera qu’augmenter.