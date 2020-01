Quelle est la valeur nette de Grace et Frankie Star Lily Tomlin?

Lily Tomlin joue actuellement le rôle de Frankie Bergstein dans le succès original de Netflix Grace et Frankie en face de son amie de longue date et gourou de la santé et du fitness Jane Fonda. L’émission est actuellement dans sa sixième saison et il lui reste une saison sur la plateforme de streaming.

Acteur Lily Tomlin | Christopher Polk / . pour JumpLine

Avant l’arrivée de Grace et Frankie, plaçant la jeune Lily Tomlin de 80 ans dans le rôle principal auquel elle semblait destinée, comment l’actrice s’est-elle fait un nom et comment en est-elle venue à valoir des millions?

Retour sur la carrière de Lily Tomlin

Lily Tomlin a fait ses débuts au cinéma dans le film de Robert Altman en 1975, Nashville. Cependant, avant d’apparaître sur le grand écran, elle a joué dans Rowan et Martin’s Laugh-In – une série de comédie emblématique qui s’est déroulée de 1967 à 1973, dans laquelle Tomlin a joué Ernestine l’Opérateur. Ce fut le rôle de premier plan de Tomlin qui mènera à une carrière cinématographique prospère.

En 1980, Tomlin est apparu dans le classique 9-5 aux côtés de Dolly Parton et Jane Fonda; le film serait le début d’une belle amitié entre Fonda et Tomlin. Lily Tomlin a ensuite joué dans plusieurs superproductions majeures au cours des années 1980, y compris, mais sans s’y limiter, All of Me (avec Steve Martin), Big Business (avec Bette Midler) et The Incredible Shrinking Woman.

De 1994 à 1997, Lily Tomlin a interprété Mme Frizzle dans la série de dessins animés pour enfants The Magic School Bus. Elle a également joué dans The West Wing, qui a été diffusé de 1999 à 2006. Au début des années 2000, elle est apparue dans A Prairie Home Companion, mettant en vedette un casting de stars composé de Kevin Kline, Meryl Streep, Lindsay Lohan, Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, et plus encore! Elle a également joué dans Black Panther 2 en 2009 et Admission en 2013 avec Tina Fey.

Plus récemment, elle est apparue dans Grand-mère de 2015, qui était également l’année de première de Grace et Frankie. Donc, la question est, après tout ce travail réussi dans l’industrie volage, quelle est la valeur nette de Lily Tomlin?

Valeur nette, récompenses et vie personnelle de Lily Tolmin

Dans une carrière s’étalant sur plus de 40 ans, Lily Tomlin a réussi à gagner une valeur nette d’environ 15 millions de dollars, selon CelebrityNetWorth. Et, non seulement Lily Tomlin est apparue dans des superproductions à gros budget qui rapportent de l’argent, mais elle a remporté des prix pour son travail.

Lily Tomlin possède un Tony et un Grammy, ainsi que plusieurs Emmy Awards. Elle a également été nominée aux Oscars pour sa performance à Nashville en 1975, et elle est six fois nominée aux Golden Globe et une fois lauréate. Bref, son prix demandé est probablement assez élevé.

Tomlin vit actuellement à Valley Village, en Californie, et elle est mariée à Jane Wanger. Les deux se sont mariés en 2013. Wagner est un écrivain, producteur et réalisateur américain mieux connu comme la vision créative derrière la recherche de signes de vie intelligente dans l’univers. Née en 1993 à Detroit, Michigan, Tomlin avait un long chemin à parcourir pour se rendre à Tinseltown, mais elle l’a fait, et elle est devenue l’un des acteurs les plus grands, les plus drôles et les plus aimés de notre temps.