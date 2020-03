Quelle est la valeur nette de Jason Segel?

Jason Segel est un acteur surtout connu pour ses rôles dans les séries comiques et les films. Bien que beaucoup de gens le reconnaissent pour son travail d’acteur comique, peu de gens savent que Segel est également un chanteur, écrivain et producteur talentueux.

Outre une vaste base de fans, le travail de Segel a également été célébré par les critiques. Sa performance de «Life’s a Happy Song» dans The Muppets a remporté un prix Critics Choice Award de la meilleure chanson en 2012. Segel est également un auteur à succès du New York Times. Il a travaillé sur les livres pour jeunes adultes, Otherworld, OtherEarth et OtherLife et a également écrit une série de livres pour enfants intitulée Nightmares! Avec autant d’activités artistiques, Segel a une valeur nette assez impressionnante.

Jason Segel | Mat Hayward / . pour Netflix

La jeunesse de Jason Segel

Segel est né le 18 janvier 1980 à Los Angeles. Ses parents, Jillian et Alvin, ont élevé Segel, son frère aîné, Adam, et sa sœur cadette, Alison. Segel est d’origine juive, anglaise, écossaise, irlandaise et française. Plus tard dans la vie, Segel est devenu ministre ordonné de l’Église de la vie universelle.

Tout au long de sa scolarité, Segel a exprimé son intérêt pour le théâtre. Il participait fréquemment à des productions au Palisades Playhouse, mais il avait également d’autres intérêts, dont le sport. À 6 pieds 4 pouces de hauteur, Segel a excellé dans le basket-ball tout au long de sa carrière au lycée.

Segel a commencé à jouer sérieusement à l’âge de 18 ans. Au début de sa carrière, Segel a travaillé en étroite collaboration avec le producteur Judd Apatow. En 1999, il a décroché le rôle de Nick Andopolis, un type stoner dans la série réputée Freaks and Geeks d’Apatow. Bien que le spectacle ait été de courte durée, le rôle de Segel dans Freaks and Geeks ouvrirait la voie à sa carrière dans la comédie. Segel a continué à travailler avec Apatow sur la sitcom Undeclared et allait plus tard jouer le rôle principal dans le travail d’Apatow, y compris des longs métrages comme Knocked Up.

Les plus grands rôles de Jason Segel

Segel est rapidement devenu connu pour son timing comique et sa capacité à faire rire les gens. Tout au long de sa carrière, Segel a figuré dans plusieurs films humoristiques et séries télévisées. Segel est surtout connu pour son rôle de Marshall Eriksen dans la série télévisée How I Met Your Mother, mais sa carrière de drôle ne s’est pas arrêtée là. Segel se retrouve dans d’autres comédies comme I Love You, Man, Forgetting Sarah Marshall, The Muppets, This Is 40, Sex Tape et le film d’animation Despicable Me.

Bien qu’il excelle dans le genre comique, la capacité d’acteur de Segel va au-delà d’être drôle. Il a joué le rôle de feu David Foster Wallace dans le drame The End of the Tour. En plus de jouer, Segel écrit et interprète de la musique. Dans Forgetting Sarah Marshall, le personnage de Dracula musical Segel, Peter, s’inspire de la vie réelle de Segel. Il s’est associé à la société Jim Henson pour créer les marionnettes de la pièce, qui a ensuite déclenché le concept de son film Muppets 2011. Segel a également co-écrit la plupart des chansons de la bande originale de Get Him to the Greek, que le groupe fictif de Russel Brand, Infant Sorrow, a interprétée.

Valeur nette de Jason Segel

Le travail de Segel à la télévision, au cinéma, à la musique et à la littérature lui a permis de cultiver une quantité impressionnante d’argent. La valeur nette estimée de Segel est de 40 millions de dollars. Lorsque How I Met Your Mother a atteint son apogée, Segel gagnait 225 000 $ par épisode.

Bien que Segel ait eu une carrière assez impressionnante jusqu’à présent, il continue d’écrire, de jouer et de produire. Plus récemment, Segel a créé et joue dans la série d’anthologie AMC, Dispatches From Elsewhere, dont la première sera le 1er mars.