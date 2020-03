Quelle est la valeur nette de Jesse McCartney?

Jesse McCartney était l’une des jeunes stars les plus prometteuses des années 2000. Il a eu un certain nombre de succès radiophoniques dont de nombreux fans se souviennent encore à ce jour et a attiré beaucoup de followers pour sa beauté.

Bien que McCartney ne soit plus une grande star comme il l’était à l’époque, il y a sans aucun doute des gens qui se demandent combien d’argent il a gagné depuis qu’il est devenu chanteur pop. Continuez à lire ci-dessous pour découvrir quelle est la valeur nette de McCartney et ce qu’il est jusqu’à présent.

Jesse McCartney a commencé dans un groupe de garçons

La carrière de McCartney a commencé en 1999 quand il a rejoint le groupe de garçons Dream Street aux côtés de quatre autres adolescents. Le groupe a sorti un album et quelques singles de 1999 à 2002.

Cependant, la carrière de Dream Street s’est arrêtée à la mi-2002 lorsque les parents des membres ont poursuivi les créateurs du groupe, Louis Baldonieri et Brian Lukow, pour s’être livrés «à un large éventail de conduites et d’activités qui menacent et nuisent manifestement au bien-être des mineurs – étant.”

Le procès a prétendu que Baldonieri et Lukow exposaient les jeunes à des choses comme l’alcool et la pornographie.

Pendant ce temps, Baldonieri et Lukow ont nié les accusations, Baldonieri affirmant que les parents qui poursuivaient «enseignaient aux enfants que vous pouvez signer n’importe quoi, puis mentir, tricher et diffamer les gens à votre avantage».

En août 2002, le tribunal a statué contre Baldonieri et Lukow, libérant effectivement McCartney et les membres de son groupe de leur contrat.

Jesse McCartney est devenu une star avec sa musique solo

Bien que les choses ne se soient pas bien passées pour Dream Street, McCartney a rapidement prouvé qu’il pouvait devenir une star à lui tout seul.

En 2004, McCartney a sorti son premier album, Beautiful Soul, qui a fini par figurer au numéro 15 du Billboard 200 et a été certifié platine. L’album est venu avec une de ses chansons les plus célèbres à ce jour – «Beautiful Soul» – ainsi que d’autres titres sortis comme «She’s No You» et «Parce que vous vivez».

Au cours des années suivantes, McCartney a continué à sortir plus de musique. Il a eu un certain nombre d’autres tubes radiophoniques comme «Right Where You Want Me», «Leavin», «How Do You Sleep?» Et «Shake».

Il a également travaillé en étroite collaboration avec Disney et avait de nombreuses chansons dans des bandes originales de films et d’émissions Disney.

Jesse McCartney a également fait du travail d’acteur

Cependant, McCartney n’était pas seulement un chanteur. Il s’est également montré capable d’assumer un rôle d’acteur.

De 1998 à 2001, il a joué JR Chandler dans le feuilleton All My Children. De 2004 à 2005, il a également joué un rôle principal dans l’émission de courte durée Summerland.

Depuis 2007, il est la voix de Theodore dans la série de films Alvin et Chipmunks ainsi que Terrence dans la franchise Disney Fairies.

Qu’est-ce que Jesse McCartney jusqu’à présent?

Bien que McCartney ait eu une chanson à la radio il y a un certain temps, il diffuse toujours de la musique toutes les quelques années. En 2018, il a sorti deux singles – «Better with You» et «Wasted».

Les fans de McCartney peuvent encore le regarder jouer en direct. Il a effectué une tournée nationale en 2019, et le chanteur donnera plusieurs concerts en Australie dans les prochains mois.

En septembre 2019, il s’est également fiancé à sa petite amie, Katie Peterson. Le couple est ensemble depuis 2012 lorsque McCartney lui a proposé lors d’un dîner.

Quelle est la valeur nette de Jesse McCartney?

McCartney n’est peut-être pas le chanteur le plus populaire en ce moment, mais sa valeur nette est toujours enviable pour la plupart des gens. Le joueur de 32 ans aurait une valeur de 9 millions de dollars.

Il vit actuellement dans une maison à Hollywood Hills qui vaut près de 2 millions de dollars.