Quelle est la valeur nette de Karan Johar? Un rendez-vous glamour n’est pas une mince affaire pour ce mentor What the Love! – HITC

Il y a tellement de séries de rencontres, mais nous sommes toujours heureux d’en rentrer une autre.

Son nouveau spectacle de relooking de rencontres a frappé Netflix, mais quelle est la valeur nette de Karan Johar?

Si vous pouvez remporter un prestigieux prix Padma Shri, l’argent n’est peut-être pas si difficile à trouver…

Le multi-talent indien de 47 ans – également connu sous le nom de KJo – est avant tout connu comme réalisateur et a dirigé des efforts acclamés et applaudis tels que Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham et Kabhi Alvida Naa Kehna.

Cependant, il est peut-être mieux connu pour le long métrage 2010, qui a connu un immense succès, My Name Is Khan, qui l’a vu remporter le meilleur réalisateur de Filmfare pour la deuxième fois.

Ce n’est pas tout de la mise en scène, comme il est connu par beaucoup comme une personnalité de la télévision, ayant animé Koffee avec Karan, qui a duré six saisons entre 2004 et 2019. N’oublions pas non plus son temps en tant que juge dans des émissions telles que celles de l’Inde Prochaines superstars, Jhalak Dikhhla Jaa et India’s Got Talent.

Inutile de dire que c’est un homme très occupé, et avec son travail sur Ghost Stories, il a autre chose pour les fans de Netflix!

Karan Johar assiste au tapis rouge et à la projection des fans VIP du Paramount Pictures ‘xXx: The Return Of Xander Cage’ le 12 janvier 2017 à IMAX, PVR, Phoenix Lower Parel à Mumbai, en Inde.

Quel amour! avec Karan Johar

La nouvelle émission de rencontres – What the Love! avec Karan Johar – arrivé sur Netflix le jeudi 30 janvier 2020.

Il suit Karan alors qu’il aide les célibataires à embrasser une confiance retrouvée, les encourageant à partir et à trouver l’amour.

Selon l’Indian Express, il a déclaré à propos de l’émission: «Amour, création de match et hébergement – What The Love! Avec Karan, Johar m’a donné trois choses qui me viennent naturellement, en une seule fois! Nous avons tous traversé des phases difficiles de doute de soi et de faible confiance, ce qui affecte souvent notre capacité à nous mettre en avant. »

Il a poursuivi: «À travers ce spectacle, je veux que les gens regardent à l’intérieur et s’aiment vraiment et s’acceptent, afin qu’ils puissent trouver leur chemin vers leur bonheur pour toujours.»

Quelle est la valeur nette de Karan Johar?

Selon The Richest, Karan Sohar a une valeur nette de 200 millions de dollars.

Lorsque vous tenez compte du nombre de rôles qu’il a assumés au fil des ans, il n’est peut-être pas trop surprenant de voir un chiffre aussi élevé. Lorsque vous travaillez en tant qu’acteur, réalisateur, producteur, scénariste, costumier et, bien sûr, animateur de télévision, vous allez faire de beaux revenus.

Selon le même site, il a gagné 3 100 000 $ pour son travail cinématographique et télévisuel en 2014, ce qui représente un bond en avant par rapport à 1 400 000 $ l’année précédente. Malheureusement, ils n’affichent pas ses revenus spécifiques au-delà de 2014.

Compte tenu de son travail depuis lors, nous prévoyons qu’il n’a cessé d’augmenter depuis.

Le réalisateur de Bollywood Karan Johar prend la parole lors d’une conférence de presse organisée par Wizcraft pour annoncer la 19e édition du week-end IIFA & amp; Awards 2018 à New Delhi le 17 mai 2018.

Suivez Karan Johar sur Instagram

Si vous êtes fan de son travail, cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @karanjohar; il revendique 10,1 millions d’abonnés stupéfiants.

Dans un récent post, il a exprimé son bonheur avec la série, déclarant: «J’ai passé le meilleur moment à interagir avec ces milléniaux et c’était absolument merveilleux de les préparer pour l’amour. Quel amour! Maintenant en streaming sur Netflix #WhatTheLove. “

Nous espérons que vous l’appréciez!

