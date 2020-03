Mike Myers est une légende de la comédie connue pour incarner des personnages emblématiques comme Dr. Evil et Shrek. Mais l’acteur, producteur, réalisateur et scénariste a un CV dynamique qui s’étend sur plus de 30 ans. Alors, quelle est la valeur nette de Mike Myers et comment est-il devenu célèbre?

Mike Myers | Joel Ryan / PA Images via .

Comment Mike Myers est devenu célèbre

Mike Myers a commencé sa carrière à l’âge de deux ans, apparaissant dans diverses publicités, dont une pour British Columbia Hydro en face de la légende de Saturday Night Live, Gilda Radner. En 1986, il rejoint The Second City et joue dans la série canadienne It’s Only Rock & Roll où il présente pour la première fois son personnage, Wayne Campbell.

Mais la grande rupture de Myers est survenue en 1989 quand il a rejoint le casting de SNL. Au cours de ses six années de participation à la série, le comédien a écrit et joué dans des croquis emblématiques, notamment «Wayne’s World», «Sprockets», «Coffee Talk» et «Simon». Wayne Campbell était sans aucun doute l’un des personnages SNL les plus populaires de Myers, et ses croquis ont ensuite inspiré deux films.

Wayne’s World et sa suite, Wayne’s World 2 a présenté Myers comme Wayne et son costar SNL, Dana Carvey, comme acolyte Garth Algar. Le premier film est devenu le film le plus rentable basé sur le sketch de Saturday Night Live.

Il a eu une carrière cinématographique réussie

Après avoir joué dans les deux films de Wayne’s World, Myers a écrit, produit et joué dans son prochain grand succès, Austin Powers: International Man of Mystery. Le film a donné naissance au personnage emblématique de Myer, Dr. Evil, et a été suivi de deux suites: Austin Powers: The Spy Who Shagged Me et Austin Powers in Goldmember.

En 2001, Myers a joué le rôle principal dans le film d’animation de DreamWorks, Shrek. Le film a rapporté plus de 484 millions de dollars dans le monde et a remporté le premier Academy Award du meilleur long métrage d’animation. Il a engendré trois suites avec Myers dans le rôle de Shrek et la star de SNL, Eddie Murphy, comme son meilleur ami, Donkey.

Myers a ensuite joué les rôles principaux dans The Cat in the Hat et The Love Guru, puis en 2009, il a joué dans la comédie Inglourious Basterds de Quentin Tarantino en face de Brad Pitt et Michael Fassbender.

En 2018, l’acteur a joué dans la photo primée aux Oscars, Bohemian Rhapsody. Dans ce drame biographique sur le leader de la reine Freddie Mercury, Myers a joué le record record, Ray Foster.

Quelle est la valeur nette de Mike Myers?

Mike Myers | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Avec une illustre carrière télévisuelle et cinématographique à son actif, Myers a accumulé une richesse notable. Selon Celebrity Net Worth, à partir de 2020, le comédien de 56 ans vaut 175 millions de dollars.

Cependant, l’année dernière, Myers a annoncé qu’il produisait et jouait dans une nouvelle série pour Netflix. Bien que les détails sur l’émission ne soient pas encore connus, si cela se passe bien, la valeur nette de Myers verra probablement un bond considérable dans l’année à venir.