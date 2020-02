Quelle est la valeur nette de Ne-Yo?

Ne-Yo a récemment fait les manchettes et ce n’est pas lié à sa carrière musicale ou à son travail sur la populaire émission de télé-réalité World Of Dance. Malheureusement, des rapports ont révélé que Ne-Yo et sa femme étaient au bord du divorce. Avec une telle discussion sur le divorce, beaucoup se demandent ce que Ne-Yo a à perdre dans la scission, compte tenu de sa longue et fructueuse carrière.

Ne-Yo a obtenu sa grande pause en tant qu’auteur-compositeur

La première aventure de Ne-Yo dans le monde de la musique a fait partie d’un groupe de R&B appelé Envy. Le groupe a participé à une soirée amateur sur Showtime à l’Apollo et sur The Cut de MTV. Le groupe s’est dissous en 2000. Simultanément, Ne-Yo a développé un talent pour l’écriture de chansons et a commencé à présenter son travail à d’autres artistes.

Columbia Records a signé un contrat avec Ne-Yo en 2000 mais le label l’a abandonné avant la sortie de son premier album. Il ne s’est pas découragé et a continué à écrire. Marques Houston a entendu une chanson intitulée «That Girl» que Ne-Yo prévoyait de sortir. Il aimait la chanson et Ne-Yo la lui a vendue. Houston a réenregistré la chanson et l’a publiée en single pour son album de 2003, MH. Il est devenu le premier crédit officiel de composition de Ne-Yo.

Tout en recherchant un label, Ne-Yo a écrit des chansons pour d’autres artistes, dont Teedra Moses, Christina Milian, Mary J. Blige, B2K, Faith Evans et Musiq Soulchild.

Sa grande coupure est venue quand il a écrit “Let Me Love You” pour le chanteur de R&B, Mario. La chanson a atteint le numéro un du Billboard Hot 100 et est restée à la première place pendant neuf semaines. Après son succès avec Mario, il a signé chez Def Jam Records et a commencé à préparer son premier album studio.

La carrière de chanteur de Ne-Yo et sa valeur nette?

Les deux premiers albums de Ne-Yo ont été de véritables succès. Son premier album, In My Own Words, s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires au cours de sa première semaine, alimenté par le single «So Sick». L’album a rapidement atteint le statut de platine. Son suivi, À cause de toi, a fait ses débuts au numéro un sur le Billboard 200 et est devenu son deuxième album numéro un. Au cours des six années suivantes, il a sorti cinq autres albums en tête des palmarès.

Entre l’enregistrement et la tournée, Ne-Yo a continué à écrire des chansons pour d’autres artistes. Parmi ses plus grands crédits de composition de chansons, citons: le meilleur “Unfaithful” de Rihanna, “la roulette russe” et “Take a Bow”, et le single numéro un de Beyoncé “Irreplaceable”, qui est resté en tête du classement pendant dix semaines consécutives. Il a également écrit de la musique pour des icônes telles que Whitney Houston, Mariah Carey et Céline Dion.

Ne-Yo est également un artiste électrisant et salué comme un grand artiste dans son ensemble. Comme Usher, ses performances sont remplies d’une chorégraphie impressionnante.

Mis à part la musique, il s’est aventuré dans le théâtre et l’hébergement. Il est apparu dans le film de danse populaire, Stomp The Yard, aux côtés de Columbus Short. Il a également joué le rôle de Tin Man dans la production en direct de NBC de The Wiz aux côtés de David Alan Grier, Elijah Kelley, Queen Latifah, Common, Amber Riley, Uzo Aduba et Mary J. Blige. Il est juge sur World Of Dance depuis 2017.

Avec un CV aussi vaste, la valeur nette estimée de Ne-Yo est de 16 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.