Quelle est la valeur nette de Nik Wallenda? Le Daredevil High-Wire s’apprête à marcher sur un volcan actif

Daredevil, Nik Wallenda, est sur le point de faire une randonnée de 1 800 pieds sur le volcan Masaya à Masaya, au Nicaragua. La cascade highwire, Volcano Live! avec Nik Wallenda, diffusé le 4 mars sur ABC. Le membre de 41 ans de la famille des sept générations, The Flying Wallendas, connaît les risques associés à chaque coup. Cela dit, quelle est sa valeur nette?

Voici tout ce que nous savons sur la promenade du volcan de Nik Wallenda

Nik Wallenda parcourt Times Square lors de la conférence «Highwire Live In Times Square avec Nik Wallenda» | Eugene Gologursky / . pour Dick Clark Productions

Volcano Live! avec Nik Wallenda diffusé en direct à 20 h sur ABC. Wallenda parcourra la marche de 1800 pieds sur un volcan actif. ABC a déclaré qu’il s’agissait de sa «promenade sur les fils les plus longs et les plus hauts jamais tentée».

Le réseau a ajouté: «Faisant partie de la célèbre ceinture de feu du Pacifique, Masaya comprend plusieurs cratères et est l’un des rares volcans à posséder un lac de lave. L’environnement extrême à Masaya ajoutera un ensemble de risques supplémentaires à la marche déjà audacieuse de Nik. “

Wallenda a déclaré à . qu’il avait passé des années à faire des recherches sur les volcans avec une nouvelle compréhension de la raison pour laquelle personne n’avait jamais tenté de faire ce qu’il était sur le point de faire.

«Mère Nature est extrêmement imprévisible. C’est de loin la marche la plus dangereuse que j’ai jamais essayée, et cela seul la rend très intimidante », a déclaré Wallenda.

«Je me pousse au-delà de ma zone de confort par l’exploit lui-même, mais je sais que je suis à la hauteur du défi. Je dois admettre que c’est effrayant. C’est juste la réalité de ce que je fais. »

Le média a ajouté que le gouvernement du Nicaragua était “ravi de pouvoir présenter le Nicaragua à travers une ambitieuse promenade de Nik Wallenda”.

“Je vais vous dire que mon premier pas sera un pas de foi”, a déclaré Wallenda à propos de la marche la plus longue et la plus longue qu’il ait jamais tentée. “Ce n’est pas comme si je n’avais pas peur. Il s’agit plus de moi de surmonter cette peur. »

La marche de Wallenda comporte de nombreux risques

Le coup est livré avec un ensemble extrême de précautions. Wallenda traversera le fil serré avec des lunettes, un masque et peut-être des réservoirs d’oxygène. Même ses chaussures devaient être conçues avec des semelles plus épaisses pour garder la chaleur volcanique à distance.

“Je vais avoir affaire aux vents du Grand Canyon, potentiellement. Je vais m’occuper des gaz qui sont si épais que vous ne pouvez potentiellement pas voir 10 pieds devant moi », a-t-il déclaré. «Tout ce qui m’a été lancé ici ajoute à mon niveau de stress.»

Bien que Wallenda ait marché avec succès sur les chutes du Niagara et Times Square, ce volcan particulier a éclaté «au moins 18 fois depuis 1520, avec deux éruptions majeures», selon le journal. C’est toujours un volcan actif, donc tout peut arriver.

Les tragédies familiales et les quasi-accidents n’ont pas encore arrêté Nik Wallenda

Wallenda est un acrobate de septième génération. Lui et sa sœur, Lijana, ont parcouru Times Square ensemble après qu’elle ait survécu à un accident presque fatal où elle s’est cassé tous les os du visage. L’accident de 2017 s’est produit lors d’une répétition.

Lijana a dit à ABC au moment où elle aurait pu arrêter de jouer après ses blessures, mais elle ne voulait pas «laisser la peur la consumer».

Les générations avant Wallenda et sa sœur remontent à 1780 en Autriche-Hongrie. Ils proviennent d’une grande famille d’artistes avec des spécialités en acrobatie, en trapèze et plus encore.

Certains peuvent reconnaître le nom de famille Wallenda de la tragédie de 1978 lorsque Karl Wallenda, 73 ans à l’époque, est décédé à Porto Rico alors qu’il effectuait un coup de fil. 16 ans auparavant, son neveu et son gendre sont morts après l’effondrement d’une pyramide humaine, laissant son fils paralysé.

Quelle est la valeur nette de Wallenda?

Tout cela étant dit, la valeur nette actuelle estimée de Nik Wallenda est d’environ 4 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. L’artiste né à Sarasota gagne sa vie en marchant sur la corde raide comme il continuera probablement à le faire pour le reste de sa vie.