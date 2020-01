Quelle est la valeur nette de Pete Davidson en 2020

Pete Davidson est l’un des acteurs et des comédiens dont on parle le plus à Hollywood. En dehors de son travail, sa vie personnelle a également fait l’objet de nombreux titres, en particulier au cours des dernières années. Grâce à ses nombreux projets, il a accumulé plusieurs millions de dollars.

Pete Davidson sur le tournage de «The King of Staten Island» | Images Bobby Bank / GC

Qu’a fait Pete Davidson ces derniers temps?

Davidson a dominé les gros titres en 2018 pour sa relation éclair avec Ariana Grande. Il est devenu plus que ces gros titres en 2019 lorsqu’il a continué à faire l’actualité en tant que membre de la distribution sur Saturday Night Live.

Il a également été ouvert au sujet du trouble de la personnalité limite. Dans un article publié sur Instagram en décembre, il a déclaré: «J’ai gardé la bouche fermée. Je n’ai jamais mentionné de noms, je n’ai jamais dit un mot à propos de qui que ce soit. J’essaie de comprendre comment quand quelque chose arrive à un gars, le monde entier le jette sans aucun fait ni cadre de référence.

Il a poursuivi: «Surtout dans le climat d’aujourd’hui, où tout le monde aime être offensé et bouleversé, c’est vraiment époustouflant. Cela fait neuf mois que je me fais harceler en ligne et en public par des gens. J’ai parlé du trouble borderline et d’être suicidaire publiquement uniquement dans l’espoir que cela aidera à sensibiliser et à aider les enfants comme moi qui ne veulent pas être sur cette terre. Je veux juste que vous le sachiez. Peu importe à quel point Internet ou quiconque essaie de me faire me tuer, je ne le ferai pas. Je suis contrarié, je dois même dire ceci. À tous ceux qui me retiennent et voient ce que c’est – je te vois et je t’aime. »

Les prochains rôles de Davidson incluent un rôle dans The Suicide Squad de James Gunn. Le film de DC Comics met également en vedette Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba et Storm Reid. En raison de son travail d’acteur et de comédien, Davidson a une valeur nette de 4 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Pete Davidson et Kaia Gerber viennent de rompre

Récemment, Davidson et sa petite amie la plus récente, Kaia Gerber, se sont séparés.

Après Grande, Davidson était également liée de manière romantique aux actrices Margaret Qualley et Kate Beckinsale.

«Il semble que Pete et Kaia soient finis. C’est devenu très écrasant pour Kaia. Pete a un certain M.O. et il est très intense avec ses copines. Kaia n’a que 18 ans et c’est beaucoup à gérer », a déclaré une source à Page Six.

Il a aussi un film qui sort

Davidson a un biopic qui sortira bientôt. Le film, King of Staten Island, sortira cette année et sera présenté en première au Festival du film de South by Southwest (SXSW).

Le film est réalisé par Judd Apatow et met en vedette Davidson, Maude Apatow, Bel Powley, Marisa Tomei, Jimmy Tatro, Colson Baker (alias Machine Gun Kelly), Moisés Arias et bien d’autres.

La description officielle du film par SXSW le décrit comme “une comédie vivifiante sur un burn-out coincé avec sa mère”.

«Judd Apatow a toujours fourni des expériences transcendantes et exaltantes à SXSW, à commencer par Knocked Up, puis Bridesmaids, Trainwreck, Girls, The Big Sick, et son documentaire May it Last: A Portrait of The Avett Brothers. “Sa marche, c’est notre privilège particulier de présenter son nouveau long métrage drôle et profondément émouvant – son premier en cinq ans en tant que réalisateur – le roi de Staten Island, avec Pete Davidson à la tête d’un grand ensemble, comme notre film d’ouverture”, a déclaré Janet Pierson, le directeur du film du festival, dans un communiqué.

Après sa première au festival en mars, il sortira en salles via Universal Pictures en juin.