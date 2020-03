Quelle est la valeur nette de Popstar Sia?

Beaucoup de gens connaissent l’artiste Sia pour des ballades puissantes comme «Chandelier» ou pour son habitude de porter des perruques qui masquent une bonne partie de son visage.

Mais il y a un tout autre côté de Sia que même certains de ses plus grands fans ne connaissent peut-être même pas. En fait, Sia est dans l’industrie de la musique depuis des décennies et a travaillé dans presque toutes les facettes de l’entreprise, affinant ses compétences afin de devenir la puissance qu’elle est aujourd’hui.

Comment Sia s’est-elle lancée dans la musique?

Sia est née en 1975 en Australie. Enfant, Sia était entourée de musique et a été inspirée par l’influence de son père, un musicien à part entière.

Elle savait très tôt qu’elle voulait poursuivre la musique comme son chemin dans la vie, et au milieu de la vingtaine, Sia a rejoint un groupe de jazz acide local connu sous le nom de Crisp. La voix de Sia a propulsé Crisp au niveau supérieur et elle a collaboré avec eux sur plusieurs albums avant la dissolution du groupe en 1997.

Pas prête à renoncer à la musique, Sia a déménagé à Londres et a commencé à travailler avec plusieurs autres groupes, dont le groupe de funk anglais Jamiroquai et un autre groupe appelé Zero 7.

Finalement, après une série de collaborations semi-réussies avec ces groupes, Sia a décidé de se libérer et de devenir une artiste solo. Travailler en tant qu’artiste solo au Royaume-Uni ne s’est pas bien passé pour Sia au début et sa carrière a commencé à patauger. Pour un changement de décor (et peut-être une grande pause), Sia a déménagé à New York en 2005.

La carrière solo brûlante de Sia

De 2006 à 2010, Sia a lancé la musique aux États-Unis, gagnant en reconnaissance en tant qu’artiste à regarder. Elle a également été acclamée pour ses capacités d’écriture de chansons et a été approchée par Christina Aguilera pour écrire des chansons pour elle.

L’album d’Aguilera, «Bionic», comprend plusieurs chansons de Sia et les deux ont continué à travailler ensemble au fil des ans. Son travail avec Aguilera l’a amenée à écrire des chansons pour de nombreux autres artistes populaires, notamment Alicia Keys, Beyonce, David Guetta et même Rihanna.

En 2014, Sia a reçu une reconnaissance grand public pour sa chanson «Chandelier». Elle a suivi ce single à succès avec des chansons extrêmement populaires comme “Elastic Heart” et “Big Girls Cry”, la catapultant encore plus haut du palmarès.

Elle a également décidé de changer son image lors de ses performances sur scène, cachant son visage derrière de grandes perruques blondes et choisissant délibérément des tenues qui offraient modestie et confort. En raison de son habitude de souvent couvrir son visage, de nombreux fans de Sia ne savent même pas à quoi elle ressemble et ne pourraient probablement pas la choisir dans une programmation.

Quelle est la valeur nette de Sia?

Au cours des années qui ont suivi sa première grande pause, Sia a continué d’écrire, de tourner et d’enregistrer régulièrement – mais toujours selon ses propres termes. Sia est lentement devenue plus à l’aise avec le style de vie des célébrités et a même joué à certaines occasions avec son visage bien en vue.

L’artiste a également exploré la sortie de morceaux saisonniers, y compris la musique de Noël, et certaines chansons de bandes sonores, prouvant qu’elle est polyvalente et extrêmement talentueuse.

Le travail de Sia dans le secteur de la musique a porté ses fruits. Sa valeur nette déclarée est d’environ 25 millions de dollars, un chiffre impressionnant pour quelqu’un qui a connu tant de hauts et de bas en carrière – même si, au cours des dernières années, Sia a certainement connu beaucoup plus de hauts que de bas.

Sa valeur nette augmentera presque certainement au fil des années si elle poursuit sa trajectoire de carrière actuelle.