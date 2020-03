Quelle est la valeur nette de Sean Connery?

Sean Connery n’a pas fait le plus de films de James Bond, feu Roger Moore. Connery n’était techniquement même pas la première personne à jouer James Bond. Il sera tout de même identifié pour toujours comme l’agent secret emblématique, même si sa carrière en dehors de Bond est assez distinguée.

Le total de la carrière historique de Connery lui a donné une valeur nette de neuf chiffres, et depuis 2006, il a bénéficié d’une retraite bien méritée alors même que son personnage le plus célèbre fête ses 58 ans sur les écrans de cinéma.

Le nom est Connery, Sean Connery

Sean Connery | Cameron Spencer / .

Sean Connery est apparu à l’origine sous le nom de James Bond dans Dr. No. 1962. Bien que ce fut le premier long métrage de James Bond, Connery n’était pas le premier homme à jouer Bond.

Trivia mavens aime souligner qu’il y avait un téléfilm réalisé sur Casino Royale, le premier roman de James Bond, en 1954, avec Bond joué par Barry Nelson. Cependant, Connery n’était pas non plus techniquement le premier Bond dans Dr. No. Dans la séquence de titre de canon de ce film, Bond n’était pas joué par Connery, mais par le cascadeur Bob Simmons.

Le Dr No n’était pas le premier film de Connery. Des clips rétrospectifs aiment souligner que l’un des premiers crédits de Connery était dans le film Disney Darby O’Gill and the Little People.

Personne ne contesterait que Bond l’a rendu célèbre, et Connery a continué à jouer le rôle dans cinq autres films officiels de Bond: From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice et Diamonds are Forever. Il a fait une pause célèbre dans la franchise, en sortant des services secrets de Sa Majesté en 1969, avec Bond joué par George Lazenby.

Pendant des années, Connery a insisté sur le fait qu’il ne reviendrait jamais au rôle de Bond, bien qu’il l’ait fait dans le sciemment intitulé Never Say Never Again. Cependant, cela n’a pas été fait par la même société de production qui a réalisé la plupart des films Bond. Un producteur nommé Kevin McClory détenait les droits de l’histoire Thunderball, et Never Say Never Again était un remake de ce film.

Sean Connery est plus de 007

James Bond jette une ombre très longue, au grand dam de Connery. Cependant, il se faisait un nom dans les films non-Bond alors que la série Bond était toujours en cours. La même année que Goldfinger est sorti, 1964, Connery a également joué dans Marnie, l’un des films les plus controversés d’Alfred Hitchcock.

Après que Connery a abandonné Bond pour la première fois, ses crédits notables dans les années 1970 ont inclus Murder on the Express Express de Sidney Lumet, The Man Who would be King de John Huston et Robin and Marian, où il a joué Robin Hood en face d’Audrey Hepburn.

Un de ses moments les plus marquants est venu quand il a remporté un Oscar pour Les Intouchables de 1987, où il a joué un flic de streetwise aidant Kevin Costner à attraper Al Capone.

L’un des rôles les plus célèbres de Connery dans les derniers jours était de jouer le père d’Indiana Jones dans Indiana Jones et la dernière croisade, et cela était remarquable parce que la série Indiana Jones est née du désir de Steven Spielberg de réaliser quelque chose qui ressemble à un film de Bond. Bien que Henry Jones ne soit pas seulement une version plus ancienne de Bond, le personnage échange les souvenirs de Connery sous le nom de Bond.

Sean Connery se détend à l’aube des années 90

Connery a travaillé régulièrement jusqu’au début des années 2000, son dernier long métrage étant The League of Extraordinary Gentlemen en 2003. Il a officiellement annoncé sa retraite en acceptant le Life Achievement Award de l’American Film Institute en 2006.

Le quatrième film d’Indiana Jones n’a pas pu le ramener au cinéma, avec Connery disant à l’époque que «la retraite est tout simplement trop fun.»

Selon le site The Richest, Connery a amassé une valeur nette de 120 millions de dollars. Ce chiffre aurait pu être encore plus élevé s’il avait accepté le rôle de Gandalf dans les films du Seigneur des Anneaux, mais la retraite a emporté Peter Jackson, tout comme elle a emporté Steven Spielberg.

Maintenant que Connery aura 90 ans cette année et que la franchise James Bond atteindra 58 ans avec No Time to Die, Connery peut dire plus jamais, mais l’association restera toujours avec son image emblématique de l’agent secret.