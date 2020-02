Quelle est la valeur nette de Shakira?

Alors que le Super Bowl LIV démarre, tous les yeux sont rivés sur Shakira. Elle devrait monter sur scène lors du spectacle de la mi-temps le 2 février aux côtés de Jennifer Lopez et livrer l’une des performances les plus attendues de l’histoire du Super Bowl.

Alors que beaucoup de gens reconnaissent Shakira pour des succès tels que les vers de la pop «Whenever, Wherever» et «Hips Don’t Lie», certains ne sont peut-être pas familiers avec elle et sa carrière. Parlons plus de cela et de sa valeur nette ci-dessous.

Shakira se produisant lors d’un concert | Brian Rasic / WireImage

La jeunesse de Shakira

Shakira est née le 2 février 1977 à Barranquilla, en Colombie. Très tôt, elle a connu la pauvreté et les difficultés. À 8 ans, l’entreprise de son père a fait faillite et sa famille a eu des difficultés.

“Il m’a envoyé, moi et ma mère, rester chez des parents à Los Angeles pour qu’il puisse liquider les choses, et quand nous sommes revenus, il avait vendu tous nos meubles, notre télévision couleur et nos deux voitures, et nous n’avions pas de climatisation”, a-t-elle expliqué. Le gardien.

“La nouvelle réalité a été un choc pour moi, alors mes parents ont décidé de m’emmener au parc où des orphelins reniflaient de la colle pour mettre ma situation en perspective”, a poursuivi Shakira. «Je m’en souviens si bien: je me suis fait la promesse qu’un jour je ferais, d’un côté, la défense de la situation sociale et économique de mes parents et, deux, je ferais quelque chose pour ces enfants. Cette image de ces enfants ce jour-là dans le parc ne m’a jamais quitté l’esprit. »»

Shakira s’est tournée vers la musique pour sortir et a écrit son premier album à l’âge de 8 ans (via Oprah Magazine).

Un résumé de la carrière de Shakira

Après avoir décroché un contrat d’enregistrement à 13 ans, Shakira a sorti son premier album, Magia, en 1991. Elle a suivi avec Peligro en 1993, mais les deux albums étaient des déceptions commerciales.

Elle finirait par trouver le succès dans le monde latin avec ses deux prochains albums – Pies Descalzos (1995) et Dónde Están los Ladrones? (1998) – avant de percer sur la scène musicale américaine avec le service de blanchisserie de 2001. L’album comprenait la chanson à succès «Whenever, Wherever».

Elle a attiré plus d’attention après s’être associée à Beyoncé pour “Beautiful Liar” en 2007 et avoir travaillé avec Wyclef Jean. Au cours des prochaines années, Shakira a sorti six albums à succès et a remporté de nombreux prix pour sa musique – dont trois Grammys.

Elle s’est également fait un nom en dehors de la musique. Shakira a été juge dans la série à succès The Voice en 2013, mais a quitté la série après une saison pour passer plus de temps avec sa famille.

Oh, et elle a tenu sa promesse d’aider les enfants. Elle soutient divers organismes de bienfaisance et organisations qui aident les enfants pauvres et en difficulté.

Quelle est la valeur nette de Shakira?

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette actuelle de Shakira est de 300 millions de dollars.

Bien qu’elle ait vécu une grande partie de sa vie sous les projecteurs ces dernières années, sa performance au spectacle de la mi-temps pourrait marquer le début d’un retour en carrière. Si c’est le cas, nous nous attendons à voir ces chiffres augmenter encore plus à l’avenir. Mais on verra.

