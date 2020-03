Quelle est la valeur nette d’Owen Wilson?

Il y a dix ans, Owen Wilson était au sommet de son art. Bien connu pour ses rôles principalement torrides dans les comédies romantiques, il était le personnage paresseux ultime d’Hollywood. Il est surtout connu pour des films tels que Wedding Crashers, Zoolander, Starsky & Hutch et bien d’autres.

Au cours des dernières années, il a pris du recul par rapport à l’action pour travailler sur sa propre santé mentale. Mais, il semble que Wilson est prêt à se remettre en selle et quatre nouveaux films sont prévus pour l’année à venir.

La carrière d’Owen Wilson à Hollywood

Owen Wilson | Jason LaVeris / FilmMagic

Né en 1968 à Dallas, Texas, Wilson a un long curriculum vitae à son actif. Il est aimé par beaucoup pour son travail emblématique de voix off sur Cars and Cars 2 dans lequel il a donné vie à Lightning McQueen.

Wilson s’est intéressé au cinéma pendant ses études universitaires à l’Université du Texas à Austin. Il a collaboré avec un autre étudiant, Wes Anderson, pour créer des films tels que Bottle Rocket, Rushmore et le Royal Tenenbaums, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur scénario original.

Au début des années 2000, Wilson fait équipe avec Ben Stiller et Vince Vaughn, mettant en vedette un hit comique après l’autre. Les trois d’entre eux ont rejoint son frère, Luke et Will Ferrell pour créer ce qu’ils ont appelé le “Pack Frat”. Fin 2020, Wilson sera de retour sur grand écran dans Marry Me avec Jennifer Lopez.

Les frères Wilson

Owen partage sa célébrité avec son frère tout aussi célèbre, Luke Wilson, qui a joué dans de grands films comme Legally Blonde, Anchorman et Old School.

Les frères ont partagé l’écran ensemble dans The Royal Tenenbaums et The Wendell Baker Story. Luke Wilson a une valeur nette déclarée de 50 millions de dollars, ce qui est un peu moins que son frère aîné, Owen.

Valeur nette d’Owen Wilson

Les films de Wilson ont rapporté 2,25 milliards de dollars au box-office. Celebrity Net Worth estime que Wilson vaut environ 70 millions de dollars. En tant qu’acteur de renom, il exige désormais 5 à 7 millions de dollars pour chaque film dans lequel il joue.

Il a gagné 15 millions de dollars en carrière pour Wedding Crashers et 10 millions de dollars pour son rôle dans Starsky & Hutch. Son film en 2000 avec Jackie Chan, Shanghai Noon, a rapporté 100 millions de dollars dans le monde. Nuit au Musée est son film le plus rentable à ce jour, avec un montant de 244 millions de dollars. Wilson possède un manoir d’un million de dollars à Santa Monica, en Californie, et dépense une grande partie de son argent durement gagné en pensions alimentaires pour enfants.

Il envoie plus de 35 000 $ par mois à son ex Varunie Vongsvirates pour une fille qu’il n’a jamais rencontrée, Lyla. Wilson a également deux fils issus de relations passées.

Wilson a réussi à dire le mot WOW dans tous les films dans lesquels il est jamais apparu. Espérons que 2020 sera l’année où son facteur WOW reviendra, afin que les fans puissent à nouveau regarder ce qui l’a rendu légendaire en premier lieu.