Quelle est la valeur nette du compositeur de Star Wars John Williams?

Lorsque vous entendez certaines des musiques de films les plus emblématiques des années 1970 et au-delà, il y a de fortes chances que beaucoup d’entre elles soient de John Williams. Il est l’un des rares compositeurs de films que le grand public connaît par son nom: si vous entendez quelqu’un mentionner Star Wars, Harry Potter ou Superman, un thème de John Williams peut vous venir à l’esprit.

Et cela ne mentionne même pas quelle a été la collaboration clé de sa carrière. Alors que Williams a travaillé avec plusieurs réalisateurs, le réalisateur avec lequel il a travaillé le plus souvent est Steven Spielberg. La somme totale de tous ces travaux a abouti à une valeur nette équivalente au brut d’un des films de Spielberg.

John Williams vient de battre son propre record d’Oscar

John Williams | Michael Kovac / .

Lorsque les nominations aux Oscars ont été annoncées la semaine dernière, Williams a reçu sa 52e nomination, qui était pour The Rise of Skywalker. Il s’agit du plus grand nombre de nominations aux Oscars jamais marquées par une personne vivante. Seul Walt Disney le dépasse avec 59. Il s’ensuit que Williams a également le plus de nominations au cours des différentes décennies, ayant obtenu sa première nomination dans les années 1960, et il s’est affronté plus d’une fois.

La simple énumération de toutes ses nominations aux Oscars occuperait au moins la moitié de cet article, mais il a cinq victoires: Fiddler on the Roof, Jaws, Star Wars, E.T. La liste extraterrestre et Schindler. Il a été nominé pour toutes ses partitions Star Wars, à l’exception de la trilogie prequel, pour deux de ses trois partitions Harry Potter et trois des quatre films d’Indiana Jones.

Mais le seul fait de répertorier les réalisations de Williams aux Oscars raye à peine la surface de sa carrière légendaire. Il a également composé de la musique pour les Jeux olympiques et le thème de l’actualité NBC. Il est également le seul compositeur à remporter le Life Achievement Award de l’American Film Institute.

Williams et Spielberg: un partenariat durable

Williams a créé la musique de tous les longs métrages de Steven Spielberg à l’exception de trois: The Color Purple, Bridge of Spies et Ready Player One. Williams était là au tout début avec sa partition infusée d’harmonica pour le premier long métrage de Spielberg, The Sugarland Express. Leur filmographie comprend, mais sans s’y limiter, Jaws, Close Encounters of the Third Kind, Jurassic Park, Catch Me if You Can, Munich et Lincoln.

“Quand il a joué le [Jaws theme] pour la première fois pour moi au piano, il avait un grand sourire sur le visage et je pensais qu’il plaisantait », a déclaré Spielberg lors de la remise du prix AFI à Williams. “Il ne l’était pas.”

Dans une interview au Los Angeles Times, Williams a déclaré de sa collaboration avec Spielberg: «Steven et moi, quand nous travaillons ensemble, nous sommes tellement dans le moment présent, en ce moment. Il n’y a pas de passé, il n’y a pas d’avenir, vous êtes tellement complètement absorbé et concentré.

Combien vaut John Williams?

Selon Celebrity Net Worth, plus de 50 ans de travail ont permis à Williams d’amasser une valeur nette de 300 millions de dollars. Avant même de commencer à se composer, Williams était un musicien, jouant du piano dans les partitions de films tels que The Apartment.

Williams a marqué les neuf films de la saga Skywalker Star Wars, le célèbre Lucas mécontent disant que le score de Williams pour la guerre des étoiles de 1977 était la seule chose à propos de ce film qui a dépassé ses attentes. Pour entendre le poids du travail de Williams, regardez la scène finale de Star Wars sans cette musique. L’effet est comique.

Williams, 87 ans, devrait continuer son travail avec Spielberg sur le cinquième film d’Indiana Jones. Bien que ce film soit un peu un point d’interrogation à ce stade, l’impact du corps de musiques de films de Williams est incontestable.