Quelle est la valeur nette du Dr Younan Nowzaradan et quelle est son appartenance ethnique?

Mon 600 lb de TLC. La vie suit la vie d’individus essayant d’échapper à leur vie d’obésité morbide. Quand on prend le programme pour la première fois, il est difficile de détourner le regard. Les caméras montrent chaque personne dans presque toutes les situations de vie possibles: dormir, faire l’épicerie, même dans certaines situations, montrant la personne en vedette de cet épisode aux toilettes.

Dr. Younan Nowzaradan de «My 600-lb Life» de TLC

via Instagram

Chaque personne présentée dans l’émission de téléréalité peut commencer à un poids différent et avoir des défis différents. Tous, cependant, portent un espoir partagé dans le professionnel médical qui a provoqué des transformations extraordinaires dans la vie des autres patients, le chirurgien bariatrique Dr Younan Nowzaradan.

Voici ce que l’on sait de la valeur nette du médecin, plus son origine ethnique.

Origine ethnique du Dr Nowzaradan

Le Dr Nowzaradan est originaire d’Iran. Né en 1944, il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Téhéran en 1970, puis aux États-Unis pour une formation avancée. Il a terminé son stage chirurgical à l’hôpital St. Johns de Détroit, se spécialisant d’abord en chirurgie générale et en chirurgie cardiaque.

Ses compétences étaient si impressionnantes qu’il a attiré l’attention du pionnier de l’implantation cardiaque artificielle, le Dr Denton Cooley. Finalement, Cooley a recommandé Nowzaradan pour une bourse au Texas Heart Institute en 1976.

L’amour dur du médecin avec ses patients

Le médecin est réputé dur avec ses patients, au point que des mèmes se moquent de ses commentaires, tels que “Vous n’essayez pas assez fort” ou “Vous auriez dû perdre plus de poids maintenant.”

Mais le médecin sait que sa position exige que quelqu’un dans la vie de ses patients soit fort et dur parce que, dans de nombreux cas, leurs familles ont peur de mettre leur membre obèse mal à l’aise.

“C’est un défi quotidien de travailler avec certains patients qui peuvent s’autodétruire”, a déclaré Nowzaradan à People en 2017. “Mon travail n’est pas de s’aggraver, mais de trouver un moyen de les motiver à travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Il y a des moments où je pense que c’est nécessaire pour un amour dur et je dois être sévère avec eux, alors je montre une partie de mon inquiétude et de ma frustration. “

«Même pendant ces périodes, mon travail consiste à trouver un moyen de travailler avec eux pour amener leur poids à un endroit sain. Ils sont patients parce qu’ils ont besoin d’aide et c’est mon travail de les aider quoi qu’il arrive. »

Valeur nette du Dr Nowzaradan

L’avoir net de 75 ans est de 6 millions de dollars.

Son fils, Jonathan, un cinéaste, a joué un grand rôle dans le saut du Dr Now à la télévision. La première production du père et du fils s’appelait Half Ton Mum: la femme la plus lourde du monde mettant en vedette une patiente de 841 livres basée à Austin.

La patiente, Renee Williams, a été opérée, mais est décédée deux semaines après.

“La façon dont ils l’ont décrit était une course de l’horloge”, a déclaré Jonathan au Austin Chronicle en 2007. “Même si elle avait un pontage gastrique, le cœur battait pour un corps aussi gros. Si elle avait été opérée plus tôt, elle aurait peut-être pu le faire. “

Comme le Dr Now l’a dit aux gens dans leur conversation: «Il y a eu quelques patients que je sentais que je ne pouvais plus aider. Je serai toujours disponible s’ils ont besoin de moi. S’ils ne respectent pas le programme, à un moment donné, je peux plus les aider et ils prennent des ressources à quelqu’un d’autre qui en a besoin. “