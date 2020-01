Quelle est la valeur nette du fils du Dr Pol, Charles?

L’un des programmes de téléréalité les plus réussis de NatGeo WILD, The Incredible Dr. Pol, a établi une nouvelle norme pour le vétérinaire Dr. Jan Pol, sa famille et son personnel.

De gauche à droite: Charles Pol, Diane Pol et le Dr Jan Pol

Au moment du lancement de la série en 2011, le Dr Pol avait 69 ans et dirigeait sa clinique vétérinaire avec sa femme, Diane, depuis 1981. Maintenant âgé de 77 ans, le vétérinaire, s’il en est, semble aussi en forme et excité être dans son entreprise comme jamais.

Avec le succès de The Incredible Dr. Pol, le vétérinaire né aux Pays-Bas a élargi sa pratique pour recruter plus de vétérinaires et a récemment lancé sa propre gamme d’aliments pour animaux domestiques.

Ce qui nous amène à l’idée originale de tout cela – Charles, le propre fils du Dr Pol, producteur de la série. Découvrez comment une suggestion de Charles a fait bouger les choses.

La grande idée de Charles

Comme le raconte l’histoire, le Dr Pol et son personnel s’occupaient des affaires dans leur clinique du Michigan lorsque Charles, alors qu’il travaillait à Nickelodeon à l’époque, était frappé par une idée.

Le Dr Pol a expliqué au Tribune News Service en 2018:[Charles] est allé à l’école de cinéma à Miami, puis à Hollywood. Il a dit: «Nous sommes ici à Hollywood. Faisons des films! “Mais la grève des scénaristes était là, et les cinéastes étaient un centime et il était là depuis environ huit à dix ans.”

«Ensuite, il avait un ami à Nickelodeon et Charles a dit:« Si vous voulez faire une émission de téléréalité, vous devriez en faire une avec mon père. C’est un vétérinaire. Il fait de gros animaux. Il est dans le Midwest, et il n’y a rien de tel à la télévision. Et c’est un PERSONNAGE », se souvient le Dr Pol en riant.

NatGeo WILD a dit oui

«Alors les trois gars sont venus avec un caméraman, alors vous le faites pour votre fils. Qui s’en soucie? »Le Dr Pol a poursuivi sa conversation avec Tribune. “Donc, une semaine de tournage, ils ont fait un DVD de quatre minutes et l’ont apporté à tous les réseaux.”

La plupart des réseaux n’étaient pas intéressés. «Nat Geo Wild était une nouvelle chaîne, pourquoi pas? Ils sont donc sortis avec une équipe de dix personnes, ont fait quatre épisodes et ont commencé à le diffuser, et le reste appartient à l’histoire », sourit Pol.

Le co-producteur exécutif de la série, Jonathan Schroder, a déclaré à NatGeo WILD: «Je savais que ce type est le genre de type sur lequel vous pouvez baser une série télévisée: Loud. Facile avec un rire, facile avec un sourire », a déclaré Schroder. «J’avais plus de doutes quant à notre capacité à suivre le Dr Pol et à capturer l’histoire parce que je savais que nous avions le talent.»

Valeur nette de Charles Pol

Le fils du Dr Pol, la valeur nette de Charles est de 2 millions de dollars, selon CelebTattler. Il s’est récemment marié en janvier de l’année dernière à Beth Oakes, et ils ont eu leur premier enfant en octobre de l’année dernière.

«Mon père est un modèle», explique Charles. «Il a grandi dans une ferme pauvre au milieu d’un pays différent. Il a travaillé dur et il a construit… un empire vétérinaire ici au milieu du Michigan grâce à son sang, sa sueur et ses larmes. »

De toute évidence, la pomme ne tombe pas loin de l’arbre, et cela se voit dans le succès de The Incredible Dr. Pol, qui en est à sa seizième saison sur NatGeo WILD.

