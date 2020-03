Quelle est la vraie histoire derrière les statues de la maison de Shaan Patel?

Les fans de Family Karma étaient curieux de voir les statues décadentes qui tapissent la maison de l’acteur Shaan Patel. Des caméras ont montré le complexe Patel, qui est une série de maisons sur une propriété avec les statues exposées dans la grande maison.

Shaan Patel, Kalpa Patel, Dipak Patel | Tommy Garcia / Bravo

Patel a donné à Showbiz Cheat Sheet un petit aperçu de l’histoire de sa famille dans le sud de la Floride. “Mon grand-père est venu à Miami dans les années 1970, apportant sa grande famille et un profond sens de la communauté”, a-t-il déclaré. «En s’associant à d’autres familles indiennes qu’il a trouvées en travaillant dans la zone franche de Miami, il a pu lancer une fête annuelle de Diwali qui s’est épanouie en de nombreuses fêtes et associations qui définissent la communauté indienne de Miami aujourd’hui.»

Il a également expliqué comment les fascinantes statues, répliques de la famille, ont été créées. «Mon grand-père a toujours été excentrique et fier», explique Patel. «Un an, quand j’étais petit, il était à Jaipur et a commandé un ensemble de statues en marbre grandeur nature de nous tous en utilisant nos photos d’un fabricant de statue là-bas. Ils fabriquent généralement des statues de dieux indiens, mais ils ont apparemment pu tout faire. Les statues sont arrivées à Miami par caisse et sont restées dans ma maison depuis. »

Il a fait visiter les abonnés Instagram

Patel a déclaré aux abonnés de Twitter qu’il prévoyait de faire une vidéo Instagram expliquant les statues de sa maison. Sa famille a posé à côté de chacune de leurs ressemblances, y compris Patel. Sa statue a été créée quand il était petit garçon.

La mère de Patel, Kalpa révèle que chaque statue pèse environ 1 200 livres. «Il a fallu environ six personnes pour les faire entrer dans la maison», dit-elle. “Chacun! Et nous avons cinq statues grandeur nature. Et un petit de Shaan! “

“Quand j’avais deux ans, mon grand-père est très excentrique, et il était très fier quand il est venu dans ce pays et très fier de tout ce qu’il a fait”, a expliqué Patel. “Et pour montrer cette fierté, il a décidé de faire des statues de marbre grandeur nature de tous les membres de cette famille.”

Le grand-père de Patel s’est inspiré d’un musée de cire

La mère de Patel raconte que l’inspiration de la statue est venue d’une visite dans un musée de cire. “Il a pensé:” Permettez-moi de faire de vraies statues en marbre solides. “Qu’elles seraient meilleures que celles en cire”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi il les a faites.”

Patel pense qu’il était «bien plus mignon» que sa réplique de statue. “J’ai gagné un concours de beauté quand j’étais enfant et cela ne gagnerait pas ce même concours.” Patel demande à sa mère si elle pense que sa statue lui ressemble. “Je pense que mon objectif dans ma vie n’est pas de ressembler à cette statue!” s’exclama-t-elle. “Et je suis enceinte de sept mois ici aussi, au fait.”

Le père de Patel, Dipak, veut-il aussi ressembler à sa statue? Il souligne avec humour qu’il avait l’habitude de secouer un unibrow, comme en témoigne sa statue. «J’avais une moustache, ce que je n’ai plus», dit-il. “Et j’ai eu cette coiffure.” Les fans ont eu beaucoup de commentaires sur la vidéo. Une personne s’est demandé si Patel obtiendrait éventuellement une version mise à jour de sa statue. “Merci pour l’explication. Envisagez-vous de faire une statue Shann mise à jour. Cette statue de vos parents ressemble plus à leurs ancêtres. Vos parents ne ressemblent en rien à ces statuts », a écrit le spectateur.

Family Karma est diffusé dimanche soir à 21 h. / 20 h Central sur Bravo.