Pendant The Bachelor Saison 24, Episode 9, nous avons vu Madison Prewett révéler sa position sur le sexe avant le mariage. Elle a déclaré à Peter Weber qu’elle avait décidé de s’abstenir de relations sexuelles avant le mariage et qu’elle aurait du mal à poursuivre le processus si Weber avait des relations sexuelles avec les deux autres candidats (Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller).

La grande révélation de Prewett nous fait nous interroger sur le sexe et

des relations. Quelle est l’importance du sexe dans une relation? Nous avons contacté le

experts pour obtenir leur point de vue sur la question. Voici ce qu’ils avaient à dire.

L’intimité est tout aussi importante que le sexe

La star du baccalauréat Peter Weber | Paula Lobo / ABC via .

Les experts conviennent qu’il est important de créer une intimité. Sexe

seul ne suffit pas à maintenir une connexion profonde avec votre partenaire. Adina

Mahalli, consultant certifié en relations et expert en santé sexuelle pour Maple Holistics, a déclaré à Showbiz Cheat

Dites que le sexe n’est pas aussi important que de créer de l’intimité. «Le sexe n’est pas vital dans un

relation. Cependant, l’intimité est très importante », nous a expliqué Mahalli. “Il y a

de nombreuses façons d’être intimes et le besoin d’intimité des gens varie en fonction

individuel. Trouver quelqu’un dont le besoin d’intimité correspond bien au vôtre est

important pour trouver un partenaire. Les gens confondent souvent cela avec le fait d’être sexuellement

compatible avec quelqu’un, mais c’est une idée fausse. “

Le sexe encourage le lien dans une relation

Nos experts ont également fait valoir que le sexe peut aider un couple

liaison. Les conflits sexuels peuvent également créer ou rompre une relation. «Le sexe est très

important dans une relation », Ingrid Sthare, relation

coach et fondateur de Relation Coaching & Coupling, a déclaré à Showbiz Cheat

Feuille. «C’est tellement important, c’est l’une des deux principales raisons de divorcer. le

l’autre est de l’argent. Le sexe est une autre forme de communication et est bon pour vous aussi!

Il est sain et contribue à créer des liens dans votre relation. “

Le sexe aide à entretenir une relation

Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Chris Pleines, expert en rencontres et fondateur de Datingscout.com, affirme que le sexe est un excellent moyen de nourrir une relation. Bien que vous puissiez toujours entretenir une relation sans relations sexuelles, cela peut aider à faire avancer le processus. «Le sexe joue un rôle crucial dans une relation, en particulier pour les couples mariés», explique Pleines. “Il est bénéfique non seulement pour ses bienfaits physiques ou hédonistes, mais aussi il favorise et nourrit un effet positif pour le couple et il crée également un lien fort entre eux. À long terme, cela signifie que les deux partenaires seront très satisfaits de leur relation. »

Madison Prewett a attendu près de deux mois pour parler à Peter Weber de sa position sur le sexe avant le mariage

Certains de nos experts pensent que Prewett aurait dû parler plus tôt

(cela lui a pris près de deux mois), tandis que d’autres pensent que le baccalauréat

la candidate n’est pas obligée de parler de ses convictions avant d’être prête.

Mahalli dit qu’elle comprend la réticence de Prewett, mais elle

dit également que certaines personnes pourraient supposer que Prewett dirigeait Weber. “Il est compréhensible qu’elle ne veuille pas

dites-lui tout de suite parce que c’est un sujet assez délicat à aborder »,

Mahalli nous l’a dit. «Néanmoins, certains [assume] elle le menait par

ne lui dis pas. Ce n’est pas qu’il est dedans uniquement pour le sexe, mais leur

la compatibilité diminue considérablement s’ils ne sont pas sur la même page pour cela. “

