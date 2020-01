Quelle est sa valeur nette?

Demandez à n’importe quel fan de l’Hôpital général à propos d’Ava, et ils vous diront qu’ils aiment la détester. Elle est manipulatrice, rusée, malhonnête, et bien que le personnage ait été la cible d’une tentative de meurtre, elle n’a aucun problème à tuer des gens ou à appuyer sur la détente quand elle le veut (ahem, Connie, Olivia). Il faut un talent particulier pour inciter les téléspectateurs à ressentir de telles émotions, et Maura West y joue le rôle d’Ava Jerome depuis sept saisons.

Que vous considériez le personnage de West comme un mal, un survivant ou une mauvaise maman, vous devez le remettre au gagnant des Emmy pour un travail bien fait. Voici un aperçu des antécédents, de la carrière et de la valeur nette de West.

Maura West de «General Hospital» | David Crotty / Patrick McMullan via .

West a commencé un feuilleton différent

Avant de prendre Port Charles par la tempête, West a joué dans deux

d’autres feuilletons, mais elle a fait ses premiers pas avec As The World Turns in the

rôle de Carly Tenney / Snyder. Elle a joué Carly de 1995 à 2010 jusqu’au feuilleton

est sorti de l’air, puis a eu un bref passage sur The Young and the Restless

de 2010 à 2011 comme Diane Jenkins.

En 2014, West a décroché un rôle dans le film d’horreur Come Back to Me, mais maintenant elle joue un méchant. Originaire de la côte Est, West a obtenu un diplôme en beaux-arts de l’Université de Boston.

En 2013, elle a décroché le rôle d’Ava Jerome sur le GH de longue date, s’installant rapidement dans la partie qui a placé son personnage dans des situations folles et parfois périlleuses. En jouant à Ava, West a déclaré à Soap Opera Digest:

«Il peut parfois être difficile de jouer un peu à Ava. Je pense qu’être une femme jouant un antagoniste peut être un peu plus difficile. Il est difficile pour Ava de faire une pause, tu sais? Elle a si peu d’alliés. J’ai parfois l’impression qu’il y a juste ce barrage de gens qui me pointent, me détestent, me crachent et me râlent.

Pendant ce temps, Valentin sur scène chante Billy Joel! C’est comme, attendez une minute – il a tué Nikolas [laughs]! Mais j’aime jouer à Ava, vraiment. Il y a tellement de choses pour elle. J’étais plus adulte quand elle a été créée, et nous avons tellement plus à nous [as we age]. Elle est tellement superposée et infiniment fascinante et je l’aime. Je la comprends. “

Elle a été mariée deux fois et a des enfants

West est mariée à son mari actuel Scott DeFreitas depuis 2000, un collègue acteur qu’elle a rencontré alors qu’ils travaillaient tous les deux sur As the World Turns. Il a joué Andy! Le couple célébrera son anniversaire de mariage le 22 janvier.

Ils ont quatre enfants ensemble et, selon People, West a un fils de son précédent mariage avec l’ancien membre de New Kids on the Block, Jonathan Knight.

La carrière d’actrice de West continue d’augmenter sa richesse et permet

elle à redonner

Lorsqu’elle n’est pas occupée à filmer l’Hôpital général ou à passer du temps avec sa famille, West soutient des œuvres caritatives telles que la Sandy Rollman Ovarian Cancer Foundation et la National Autism Foundation.

Selon TVShowStars, l’actrice de 47 ans a une valeur nette de 5 millions de dollars. Regardez les épisodes quotidiens de l’Hôpital général sur ABC à 14 h. EST.