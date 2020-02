Quelle est sa valeur nette?

Dans l’histoire des méchants sur The Young and the Restless, le personnage de Phyllis est l’un des livres de records. Comme Brooke sur The Bold and the Beautiful, elle a eu sa part de relations romantiques scandaleuses et est prête à faire un effort supplémentaire pour obtenir ce qu’elle veut. Michelle Stafford a été la première à entrer dans le rôle, bien qu’elle ait pris une pause ou deux du spectacle avant d’y revenir.

Aimez-la ou détestez-la, Phyllis Romalotti / Abbott / Newman / Summers est à Gênes pour rester et Michelle Stafford est en train de tuer la partie qui lui a valu deux Emmy Awards. Voici un aperçu de ses antécédents, de sa carrière et de sa valeur nette.

L’actrice «The Young and the Restless» Michelle Stafford | Paul Archuleta / FilmMagic / .

Stafford a eu une carrière différente avant d’agir

Stafford a grandi en Californie et après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, a poursuivi une carrière de mannequin. Elle a pu parcourir le monde pour le travail, mais c’est à cette époque qu’elle a développé un intérêt pour le théâtre.

Selon IMDb, son premier rôle a été pour le feuilleton pour adolescents Tribes en 1990. Après quelques concerts dans des productions théâtrales, elle a décroché le rôle de Phyllis sur The Young and the Restless en 1994. Entre cette période et 2000, elle est également apparue dans un certain nombre de projets télévisuels et cinématographiques.

Elle a porté ses talents à un autre savon

Jusqu’à ce que son personnage soit radié en 2013, Stafford était

sur The Young and the Restless. Bien que Phyllis était dans le coma et qu’elle

aimé le rôle, il n’y avait pas de rancune. À l’époque, elle a dit à l’intervieweur Michael

Homme juste:

“Je n’ai pas de lien émotionnel avec le personnage, je n’en ai pas. J’ai un lien émotionnel avec les fans, mais pas avec le personnage, car je suis une actrice et je veux jouer un tas de choses différentes. Et c’est ce que nous faisons en tant qu’acteurs… nous créons un tas de personnages différents. Je suis connecté à ce qui intéresse les fans. C’est très important pour moi ce qu’ils ressentent. »

Stafford a ensuite pu reprendre ses talents d’actrice à l’hôpital général où elle est devenue Nina Reeves pendant cinq ans. Elle a dit que Extra TV jouer à Nina était amusant et que les acteurs et l’équipe de l’émission étaient totalement favorables à sa décision de retourner chez Y&R. À l’été 2019, elle est revenue à The Young and the Restless pour récupérer son trône à Gênes sous le nom de Phyllis Summers.

Elle a déposé un podcast sur la maternité célibataire

Stafford a deux enfants qui sont nés par maternité de substitution, et

elle défend les mamans célibataires partout. Elle a lancé un vlog appelé Singlemomagogo pour partager ses réflexions

et des conseils sur la parentalité, la beauté, le style et les rencontres pour les mères célibataires.

De plus, elle dirigeait The Stafford Project, une comédie

série Web sur une version fictive d’elle-même jonglant avec les enfants, les rencontres et un

carrière.

Les divers projets de Stafford l’ont aidée à accumuler sa richesse

Selon Celebrity Net Worth, Stafford a une valeur nette estimée à 15 millions de dollars. Elle soutient des causes caritatives telles que la sensibilisation au SIDA / VIH, les droits humains, la SLA et le projet Cuddle.