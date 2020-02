Quelle est vraiment la relation de Khloé Kardashian avec Corey Gamble?

Faire confiance aux hommes pourrait être facile pour ses sœurs, mais ce n’est pas si simple pour Khloé Kardashian.

Depuis que son ex Tristan Thompson aurait été surpris en train de la tromper avec le meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods, la fondatrice de Good American a eu du mal à baisser la garde autour des hommes.

Khloé Kardashian et Corey Gamble | Rodin Eckenroth / WireImage; Taylor Hill / FilmMagic

Bien qu’il soit parfaitement compréhensible que Kardashian soit ainsi, cela a eu un effet sur sa relation avec les hommes (qui ne font pas partie de la famille) depuis – en particulier avec Corey Gamble.

Kardashian était une fois sur la clôture à propos de Gamble

Lorsque Kris Jenner a commencé à sortir avec Gamble en 2015, il a fallu un certain temps aux KarJenners pour lui donner une chance.

Alors que Gamble et Kourtney Kardashian l’ont frappé presque instantanément, Kim et Khloé Kardashian avaient leurs réserves à son sujet dès le saut.

Bien que Kardashian West se soit finalement échauffé auprès de lui, KoKo a continué à remettre en question les motivations de la native d’Atlanta, d’autant plus qu’elle n’avait pas la meilleure ambiance au début.

Lors d’un épisode de Keeping Up with the Kardashians en 2019, la star de téléréalité a admis qu’elle était sceptique quant à la relation de Gamble avec sa mère au début, car elle avait commencé peu après le divorce de Jenner de Caitlyn Jenner.

“Quand Corey et ma mère ont commencé à sortir ensemble, j’étais définitivement sceptique parce que ma mère venait juste de sortir d’un mariage de 24 ans”, a expliqué KoKo dans l’épisode. “Puis, quand j’ai vu le temps avancer et que la relation était toujours là, nous avons essayé de le connaître, mais il n’a pas été réceptif à tout cela.”

Bien qu’elle soit sur la clôture autour de lui, Kardashian a décidé de donner une chance à Gamble car il a rendu Jenner très heureux. Mais elle a rapidement remonté la garde quand elle est allée rencontrer Jenner à Palm Springs pour un «week-end entre filles» et a trouvé là-bas le gestionnaire de talents.

“Je ne peux pas croire que ma mère ne m’a jamais prévenu que Corey est ici”, a déclaré Kardashian lors de son confessionnal. “Donc, le tout est bizarre.”

“Je pense qu’il est vraiment injuste de diriger cette attitude envers Corey”, a déclaré Kris à propos de sa fille. “C’est vraiment important pour Khloe de comprendre qu’elle a vraiment besoin de monter dans mon train car Corey fait partie de la famille, il ne va nulle part et elle doit être gentille.”

Ils se sont échauffés depuis

Même si elle n’était pas trop ravie de voir Gamble lors de leur voyage en famille, Kardashian a finalement décidé de lui donner une chance après que Jenner lui ait expliqué à quel point elle appréciait sa compagnie.

«Je veux que tu sois heureuse», a-t-elle dit à sa maman. “Vous devez vivre votre vie pour vous et être heureux et si vous l’êtes, c’est génial. Je vous soutiens et je veux que vous vous sentiez comme si nous étions heureux pour vous, parce que nous le sommes. “

Une fois rentrés chez eux après leur voyage, Kardashian et Gamble ont eu une conversation assis où elle a avoué qu’elle était dure avec lui parce qu’elle protégeait sa mère.

“Nous sommes heureux que vous rendiez notre maman heureuse”, lui a-t-elle dit. «Nous voulons simplement aller de l’avant et être au bon endroit.»

Depuis lors, Kardashian et Gamble s’entendent assez bien.

La maman de 1 enfant a récemment prouvé qu’il n’y avait que des vibrations positives entre elle et le responsable de la tournée lorsqu’elle lui a offert une surprise spéciale pour son anniversaire en novembre 2019.

Pour marquer l’occasion, Kardashian a préparé pour Gamble un gâteau personnalisé des Cowboys de Dallas, que Jenner a montré sur ses histoires Instagram.

“Oh mon dieu vous les gars, Khloé a fait le gâteau le plus mignon pour Corey parce qu’elle sait qu’il aime les Cowboys de Dallas”, a déclaré la momager en passant la caméra sur la confection maison.

“Khloé, tu es adorable”, a déclaré Jenner en légende de la vidéo. «Juste le plus doux. HBD @CoreyGamble. “

Dans une deuxième vidéo, la momager filme son beau-père en train de goûter sa surprise d’anniversaire. “Comment c’est?” elle demande. “Merde, c’est bon,” répondit Gamble en se léchant les doigts.

Il semble donc que Kardashian ne soit plus sur la barrière de Gamble et le considère maintenant comme faisant partie de la famille, tout comme ses frères et sœurs.

Bien qu’ils ne soient probablement pas les meilleurs amis, il est évident que la relation de Kardashian et Gamble est bien meilleure qu’elle ne l’était autrefois.