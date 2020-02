Quelle était la valeur nette de Kirk Douglas au moment de sa mort?

Kirk Douglas est décédé le 5 février 2020 à l’âge de 103 ans.

et les célébrités ont été attristées d’apprendre le décès de l’acteur légendaire. Voici

un aperçu de la valeur nette, de la vie et de la carrière de Douglas.

Michael Douglas a laissé un hommage sincère sur Instagram

Kirk Douglas | Larry Busacca / VF13 / . pour Vanity Fair

Le fils de Kirk Douglas, Michael, a annoncé la mort de son père sur Instagram.

Il a raconté combien son père signifiait non seulement pour lui mais aussi pour le monde:

C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans son âge d’or, un humanitaire dont l’attachement à la justice et les causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous.

Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un merveilleux beau-père, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux. La vie de Kirk était bien vécue, et il laisse un héritage dans le film qui durera pour les générations à venir, et une histoire de philanthrope renommé qui a travaillé pour aider le public et apporter la paix à la planète. Permettez-moi de terminer avec les paroles que je lui ai dites lors de son dernier anniversaire et qui resteront toujours vraies. Papa, je t’aime tellement et je suis tellement fier d’être ton fils.

Films et émissions de télévision de Kirk Douglas

Kirk Douglas dans le film de 1948 Je marche seul | Collection John Springer / CORBIS / Corbis via .

Douglas a fait ses débuts d’acteur dans le film The 1946 The

Étrange amour de Martha Ivers. L’année suivante, il apparaît dans le film Mourning

Devient Electra. L’un des films les plus réussis de Douglas est le film Spartacus de 1960.

Douglas a fait sa première apparition à la télévision dans un épisode de 1954

du programme Jack Benny intitulé “The Jam Session Show”. Après cela, il

est apparu dans un épisode de 1966 du Lucy Show intitulé “Lucy va à un

Hollywood Premiere. »Deux ans plus tard, il fait sa troisième apparition à la télévision dans

la série Rowan & Martin’s Laugh-In. Premier téléfilm de Douglas

apparition était une production de 1968 intitulée The Legend of Silent Night. Douglas »

Le projet final était un téléfilm de 2008 intitulé Empire State Building Murders. Il

a joué le personnage Jim Kovalski.

Distinctions et honneurs de Kirk Douglas

Douglas a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière. Un des

ses premiers prix étaient en 1957, dans lequel il a reçu un Golden Globe Award pour

Meilleur acteur dans un film dramatique. Il a ensuite reçu un Golden Globe Cecile

Prix ​​B. DeMille en 1968. En 1981, l’acteur a reçu la médaille présidentielle de

Liberté. Treize ans plus tard, en 1994, il a été célébré au Kennedy Center

Honneurs. En 1999, Douglas a reçu le Screen Actors Guild Life Achievement

Prix.

Le travail de Kirk Douglas en dehors du théâtre

En dehors de la comédie, Douglas a des crédits en tant que producteur,

réalisateur et écrivain. Il avait un total de 32 crédits de production au moment de

sa mort. Le premier projet de production de Douglas était un film de 1955 intitulé The

Indian Fighter. Une partie de son travail de production notable comprend les films Spartacus

et Contes des Vikings. Douglas avait deux crédits de réalisateur. Il a fait son directeur

débuts avec le film Scalawag de 1973. En 1975, il produit le film Posse.

Les crédits d’écriture de Douglas incluent un auteur pour Scalawag et

écrivain pour Kirk Douglas: Before I Forget (2009).

Valeur nette de Kirk Douglas

Au moment de sa mort, Kirk Douglas avait une valeur nette de 60 $

millions selon les estimations de Celebrity Net Worth.

