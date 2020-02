Quelle était l’origine ethnique d’Aaron Hernandez?

L’histoire de l’ascension et de la chute d’Aaron Hernandez est compliquée et tragique. Il est décédé de sa propre main le 1er avril 2017 alors qu’il purgeait une peine à perpétuité pour le meurtre d’Odin Lloyd.

Cependant, une nouvelle série de documentaires Netflix, Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez, apporte un regain de curiosité à la vie et à la mort de l’ancienne star de la NFL.

Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’en savoir plus sur les tueurs, les questions abondent sur son enfance, sa santé mentale et ce qui aurait pu le conduire à devenir un meurtrier.

Aaron Hernandez a subi des lésions cérébrales extrêmes

Aaron Hernandez | Jim Davis / The Boston Globe via .

La NFL a été sous le feu ces derniers temps en raison des préoccupations concernant les effets à long terme des coups répétés à la tête que subissent leurs joueurs. Hernandez est une étude de cas tragique de ces effets.

Après sa mort, les scientifiques ont pu étudier son cerveau, et les résultats n’étaient pas jolis. Pour avoir seulement 27 ans, Hernandez a eu un cas extrême d’encéphalopathie traumatique chronique ou CTE.

Ce que cela signifie en termes simples, c’est que les parties de son cerveau responsables de la prise de décision et du contrôle des impulsions étaient extrêmement compromises.

La Dre Ann McKee, directrice du CTE Center de l’Université de Boston, fait cependant un avertissement clair: «Nous ne pouvons pas prendre la pathologie et expliquer le comportement.»

Ce qu’elle veut dire, c’est que nous ne pouvons pas attribuer ses décisions de vie ou de mort entièrement à son traumatisme crânien, cependant, elle ajoute qu’il existe une forte corrélation entre l’ETC et le contrôle des impulsions altéré et les «comportements de rage».

Aaron Hernandez n’a pas été seulement frappé pendant son séjour dans la NFL

Selon un reportage publié par le Boston Globe en 2018, Hernandez a subi des coups dans son enfance aux mains de son père. Dennis Hernandez, surnommé «The King», était un concierge d’école charismatique jouissant d’une grande réputation dans la communauté.

Il est d’origine portoricaine mais a grandi à Bristol, Connecticut. Bien qu’il soit décédé à l’âge de 45 ans alors qu’Aaron Hernandez était juste au lycée, ses actions se sont répercutées bien après sa mort.

La mère de Hernandez, Terri Valentine Hernandez est d’origine italienne et a eu un autre fils avec Dennis Hernandez, le frère d’Aaron Jonathan Hernandez.

Jonathan Hernandez a été ouvert à parler de leur éducation et décrit leur enfance comme pleine de peur pour leur père, et avec des coups acharnés avec très peu d’espoir d’évasion ou de protection.

Il a décrit la seule tentative qu’il a faite pour appeler les flics comme suit: «Appelez-les.» [Dennis Hernandez said.] Et il m’a tendu le téléphone, et il a dit: “Je vais te battre encore plus fort, toi et ton frère, et ils vont devoir me retirer de toi quand ils vont frapper à la porte.” “

Selon les appels d’Aaron Hernandez en prison, sa mère pourrait également avoir été maltraitée. Quand il l’a confrontée au sujet de ne jamais obtenir ses médicaments pour le TDAH dans sa jeunesse, elle a répondu: «Ouais, je t’ai frappé à la tête avec un marteau. C’était votre médicament. “

Le rapport du Globe a révélé qu’Aaron Hernandez, qui s’est suicidé en prison l’année dernière, avait été agressé sexuellement dans son enfance.

Hernandez et son frère, Jonathan, ont souvent été battus par leur père, Dennis, alors qu’ils grandissaient. pic.twitter.com/jJpK7UUdYy

– uSTADIUM (@uSTADIUM) 16 octobre 2018

Un dysfonctionnement supplémentaire de l’enfance pourrait également avoir des facteurs contributifs

Ce n’était pas seulement des violences physiques violentes que les enfants Hernandez ont dû faire face à leur croissance, mais un environnement verbalement violent et homophobe.

Tout au long du collège et du lycée, Hernandez a eu une relation avec un autre joueur de football, un fait qu’il a gardé caché alors que son père faisait des déclarations homophobes autour de la maison.

Johnathan Hernandez se souvient qu’à un moment donné, Aaron Hernandez voulait être une pom-pom girl et que «je me souviens être rentré à la maison et comme mon père a mis fin à cela très rapidement. Et ce n’était pas OK. Mon père a dit clairement que… il avait sa définition d’un homme. »

Il semble que le temps passé en prison d’Aaron Hernandez l’a conduit à une introspection intéressante qu’il a partagée au cours de centaines d’appels téléphoniques, mais à la fin, sa tristesse l’a emporté et il a décidé de mettre fin à sa douleur une fois pour toutes.