Quelle étoile des «jokers impraticables» a la valeur nette la plus élevée?

Impractical Jokers est l’une des émissions de télé-réalité les plus populaires depuis près d’une décennie. Mettant en vedette Joe Gatto, Sal Vulcano, Brian «Q» Quinn et James «Murr» Murray, la série se concentre sur quatre meilleurs amis de toujours qui se défient de faire des cascades embarrassantes en public. À la fin du spectacle, la personne qui subit le plus de pertes doit subir une punition créée par les autres.

Les stars sont devenues un gros problème depuis le début de la série en 2011 et roulent maintenant dans la pâte, à la fois de leurs salaires de spectacle et de quelques concerts à succès. Mais quelle étoile a la valeur nette la plus élevée?

James Murray, Joe Gatto, Sal Vulcano et Brian Quinn, membres de la distribution des «Impractical Jokers» lors d’un événement en 2019 | Bryan Steffy / . pour la Fondation Tyler Robinson

Valeur nette de Joe Gatto

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Joe est de 5 millions de dollars. Les rapports indiquent que lui et ses co-stars gagnent 50000 $ par épisode et gagnent de l’argent en faisant la tournée de leur troupe de comédie, The Tenderloins, qui s’est formée dans les années 90.

Joe et ses amis apparaissent également dans la série TBS The Misery Index, qui a fait ses débuts en octobre 2019 et est hébergée par Jameela Jamil.

En comparaison avec ses co-stars, Joe ne s’est apparemment pas aussi diversifié et a poursuivi des projets solo. Véritable père de famille, il aime vivre une vie calme et tranquille avec sa femme, ses deux enfants et ses chiens.

Valeur nette de Sal Vulcano

Comme son copain Joe, la valeur nette de Sal est également de 5 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. En dehors des séries truTV et TBS, Sal passe beaucoup de temps à enregistrer du matériel pour son podcast et celui de Q, What Say You. Il fait également de la comédie et des actes, ayant apparu dans des émissions de télévision telles que 12 Monkeys and Bones.

«Mon travail consiste littéralement à écrire des blagues et à rire», a-t-il déclaré à Deseret News en 2018. «Comme, je viens de recevoir une hypothèque et c’est à partir de cela. Je ne peux donc pas croire cela. C’est ce que les gens nous disent le plus, à la fois pour célébrer le fait que nous l’avons fait et pour ressentir que nous le faisons. “

Valeur nette de Brian «Q» Quinn

Lorsqu’il ne filme pas d’émissions de télévision ou ne travaille pas sur des podcasts, Q s’occupe de l’hébergement et des petits concerts. Selon sa page Instagram, Q est apparu dans le Jay And Silent Bob Reboot (2019) et a été correspondant à Wrestlemania 34 en 2018.

Malgré cela, il semble qu’une grande partie de son argent et de son succès provient d’Impractical Jokers, car sa valeur nette déclarée est également de 5 millions de dollars, par célébrité.

Valeur nette de James «Murr» Murray

Murr n’est pas seulement une star de la télévision mais aussi un auteur publié. En 2018, il a publié un thriller surnaturel acclamé par la critique, Awakened, avec l’écrivain d’horreur Darren Wearmouth. Murr a déclaré dans une interview ultérieure à la station de radio Z100 New York que le livre est une trilogie, ce qui signifie qu’un nouveau sortira chaque année jusqu’en 2021.

Étant donné le succès du livre, il semble qu’il en ait fait une cargaison d’argent liquide. Pourtant, sa valeur nette est la même que celle de ses amis.