Quelle femme! Sofía Vergara a posé hardiment avec seulement ce corset et il est translucide!

La Colombienne a publié un “Tbt” sur ses réseaux sociaux qui en a laissé plus d’un sans voix.

03 avril 2020

Le modèle et l’actrice Sofia Vergara Elle est considérée comme l’une des femmes les plus sensuelles et c’est grâce aux présentations impeccables dans lesquelles cette belle femme est montrée.

Cette femme de Barranquilla de 47 ans a remporté plusieurs prix en raison de ses excellentes œuvres. Très méritant d’eux!

Sur son réseau social Instagram, Sofia Il a partagé un souvenir d’il y a moins de 20 ans, où il a posé très hardiment avec un corset noir et translucide, soulignant que sa beauté malgré les années demeure.

La publication a dépassé 400 000 Likes, en plus, elle a également reçu des centaines de commentaires de ses adeptes estimés où elle était flattée et consacrait de beaux messages.

Sans aucun doute Sofia Vergara Elle est l’une des Colombiennes les plus aimées de son pays, c’est une bonbon!

.