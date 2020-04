Quelle femme! Tini Stoessel danse comme ça à la vue de tous. Quels mouvements!

Une fois de plus, Tini surprend à nouveau tous ses abonnés Instagram en faisant cela.

03 avril 20207: 19 h

Tini Stoessel est une belle chanteuse et mannequin argentine, qui est devenue internationalement connue, grâce au rôle qu’elle a joué dans la célèbre série Disney Channel “Violetta”.

Il est important de se rappeler que cette belle chanteuse est la petite amie du chanteur Sebastián Yatra et les deux sont devenus l’un des couples les plus aimés sur les réseaux sociaux.

Récemment, en fouillant un peu sur Instagram de l’artiste, nous avons observé une vidéo qui a laissé tous ses fans sans voix, car nous pouvons clairement voir comment Tini Stoessel danse très énergiquement. Comme c’est beau!

Le matériel audiovisuel dont nous parlons cite: «#YaNoMeLlamesChallenge envoyez-moi vos vidéos en dansant !! Ici, je vais regarder et republier », et il est accompagné de plusieurs émoticônes.

Parmi les commentaires sur la publication, nous soulignons: «Pourquoi se moquent-ils de votre nombril? Je ne comprends pas Je pense que nous avons tous une partie rare de notre corps comme moi mon doigt est un peu déformé je ne sais pas s’ils enlèvent Megan Fox Quelque chose comme le sien est mon doigt et je n’ai pas à le dire comme son nombril ils sont plus humbles non ont-ils une éducation? “

