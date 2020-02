“Quelle folie” Justin Bieber perd sa raison et s’habille en femme Cela ne peut pas être!

Bieber a provoqué la controverse et a été rejeté par ses fans

5 février 2020

Le chanteur Justin Bieber est une icône musicale dans son pays d’origine et depuis qu’il a mis fin à sa relation amoureuse avec la chanteuse et actrice Selena Gomez, sa vie a changé, car il a eu une nouvelle petite amie et s’est même marié.

Quelle que soit la façon dont il l’a fait savoir, il est évident que Selena Gomez ne l’a pas très bien prise car elle est tombée dans la mer de l’amour, ce fut certainement une période très difficile pour Selena et le monde entier qui y étaient habitués.

Récemment, nous avons observé une photo du chanteur sur son compte Instagram qui a laissé tout le monde la bouche ouverte, car vous pouvez voir Justin habillé en femme car il porte un pyjama rose avec des ours en peluche.

L’image dont nous parlons n’a pas de légende, tout est laissé à l’imagination pour cette raison que les fans de l’artiste ont tiré leurs propres conclusions et ont souligné à plusieurs reprises que Justin avait fière allure avec ses cheveux jaunes.

Parmi les commentaires sur la carte postale, nous mettons en évidence: “#cute #yummy #love” Mon homme “” Tu me manques justin “” Waaaau “” Pauvre Justin, tu te sens désolé pour ton triste comportement. “” Tu me ressembles pourquoi? ?? ”

