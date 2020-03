Quelle grande taille! Thalía se couvre sur la plage de quelque chose de gigantesque, vous serez sans voix!

La belle mexicaine continue d’éblouir tout le monde avec ses superbes images.

12 mars 2020 23 h 30

Thalia Elle est entrée dans le monde artistique dès son plus jeune âge, étant aujourd’hui l’une des artistes les plus acclamées et admirées de ses disciples.

La belle Aztèque est une artiste complète, car en plus d’être chanteuse, elle est une actrice extraordinaire très connue, et tout cela grâce à son excellente participation à différentes productions, notamment dans les feuilletons bien connus des téléspectateurs.

Thalia À 48 ans, elle a voulu démontrer à tous ses fans qu’elle continue d’être l’une des artistes mexicaines les plus suivies sur tous les réseaux.

Et pour démontrer ce qu’il dit, la célèbre star est vue par une journée ensoleillée assise sur la plage portant un maillot de bain une pièce rouge et un chapeau géant qui la couvre complètement du soleil radieux, laissant tout le monde sans voix.

Jusqu’à présent, l’image a ajouté des milliers de “likes” et de beaux commentaires à la belle Thalía, reconnaissante envers ses internautes, l’actrice et chanteuse a déclaré: “Lorsque vous trouvez un diamant qui n’appartient à personne, c’est le vôtre. Lorsque vous trouvez une île qui n’est personne, c’est la vôtre. Lorsque vous êtes le premier à avoir une idée, vous la faites breveter: elle est à vous ».

