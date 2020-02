Quelle horreur! Regardez les photos de l’ex de Karol G. Il a préféré à juste titre Anuel AA!

22 février 2020

Si vous ne connaissiez pas l’ex de Karol G dans cet article, nous vous le présentons, c’est un compositeur colombien connu sous le nom de Bull Nene, sa relation avec le chanteur a duré un peu plus d’un an et sa rupture a été controversée. Ici, nous vous expliquons les raisons.

Karol G est une chanteuse colombienne de reggaeton de stature internationale, son ascension vers la gloire n’a pas été rapide, il lui aura fallu de nombreuses années pour obtenir une reconnaissance musicale. Sans aucun doute, Bull Nene a été l’une des premières personnes à réaliser son talent.

Et au cours des années 2017 et 2018, les artistes ont entretenu une relation intime, jusqu’au 28 septembre de cette dernière année, lorsque le chanteur annoncerait officiellement la rupture de leur relation, pour entamer des semaines plus tard leur relation avec Anuel AA.

À ce moment-là, la controverse allait commencer, de nombreux adeptes des deux artistes ont accusé Karol d’avoir gardé une relation avec Anuel en secret, comme le suggèrent certaines chansons, comme c’est le cas des chinois interprétés par les deux artistes.

Cependant, il y a ceux qui soupçonnent que Karol G n’était pas satisfait de Bull Nene, affirmant que le compositeur n’a pas cette étincelle qu’Anuel AA possède. Des mois plus tard, Karol et Anuel AA se sont imposés comme le couple préféré du genre.

.