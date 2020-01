Quelle mamacita! Le cousin de Shakira rend ses fans fous avec ces photos espiègles

La belle cousine de la chanteuse colombienne Shakira, est une bombasse et elle le sait. Valérie a séduit des milliers de followers avec des photos brûlantes de crise cardiaque. Vous n’avez sûrement pas vu quelque chose comme ça!

21 janvier 2020

Valérie elle est la plus belle cousine de la chanteuse Shakira, est jeune, avec un corps bien entraîné et bien sûr, son charisme et sa simplicité lui font plus d’un soupir.

Cette mignonne aime garder sa silhouette basée sur des repas sains, des exercices et du yoga, c’est pourquoi elle surprend de jour en jour avec sa figurine parfaite inégalée.

Mais, il semble que cette fois Valérie Il s’est désaccordé avec les photos, rien ne l’embarrassait! Il semble qu’il ait trop facilement défié les lois de la gravité.

La jeune femme s’est qualifiée de fan et d’amatrice de yoga, dit qu’avec cette pratique, sa vie a complètement changé pour le mieux.

Décidément, la beauté vient du patrimoine familial!

