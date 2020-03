Quelle sœur Kardashian-Jenner a le plus faible Klout des médias sociaux?

Ce n’est un secret pour personne que les sœurs Kardashian-Jenner sont douées pour être célèbres. Et dans le monde d’aujourd’hui, cela signifie qu’ils ont travaillé pour développer une suite de médias sociaux.

Comme tout ce que font ces sœurs glamour, elles ont toutes abordé les médias sociaux de différentes manières – et avec différents niveaux de succès. Alors, quelle femme gagne le monde des médias sociaux et laquelle est laissée dans la poussière? Voici comment les sœurs se classent sur différentes plateformes.

Les Kardashian-Jenner sur Instagram

En ce qui concerne les plateformes de médias sociaux, Instagram est roi. Bien que Facebook compte plus de deux fois plus d’utilisateurs, Instagram atteint davantage la tranche d’âge souhaitable des 18 à 24 ans. C’est là que les influenceurs gagnent leur argent avec des publications sponsorisées, et parmi les Kardashian Jenners, une sœur domine le jeu Instagram.

# 1 – Kylie

Avec 166 millions de followers, Instagram est une grande raison pour laquelle Kylie Jenner est milliardaire. Elle l’utilise pour promouvoir ses entreprises, et elle aurait rapporté 1,27 million de dollars pour faire un article sponsorisé.

# 2 – Kim

Kim Kardashian n’est pas loin derrière, avec 163 millions de followers. Elle obtient environ 1 million de dollars par poste sponsorisé.

# 3 – Kendall

Le superbe modèle compte 125 millions d’adeptes et elle tire 611 000 $ pour un poste sponsorisé.

# 4 – Khloe

Un énorme 106 millions de followers font que les publications sponsorisées de Khloe Kardashian valent un peu moins de 600 000 $.

# 5 – Kourtney

À l’arrière, nous avons Kourtney Kardashian, avec 88,2 millions de followers. On ne sait pas combien elle gagne pour un poste sponsorisé, mais c’est probablement un peu moins que Khloe.

Les Kardashian-Jenners sur Twitter

Dans le monde de Twitter, nous avons clairement un gagnant. Et ce n’est pas le même résultat qu’Instagram.

# 1 – Kim

Avec 64,1 millions d’abonnés, Kim Kardashian a la 13e page la plus suivie sur Twitter.

# 2 – Kylie

Kylie Jenner compte moins de la moitié du nombre d’adeptes de sa grande sœur, avec 31,9 millions. Mais ne pensez pas qu’elle n’a aucune influence. Elle a déjà réduit la valeur de Snapchat de 1,3 milliard de dollars en une seule journée avec un seul tweet.

# 3 – Kendall

Pas loin derrière, Kendall Jenner, avec près de 29 millions de followers.

# 4 – Khloe

Khloe Kardashian est sur les talons de Kendall, avec 27,8 abonnés.

# 5 – Kourtney

En dernier lieu, encore une fois, Kourtney Kardashian, avec 24,8 millions de fans sur Twitter.

L’influence de Kardashian-Jenner sur Facebook

Kendall Jenner | Don Arnold / WireImage / .

Il peut avoir la réputation d’être un endroit où les baby-boomers peuvent partager des photos de leurs petits-enfants et se disputer sur la politique, mais toutes les sœurs Kardashian Jenner maintiennent une présence sur Facebook. Cependant, ils ne le monétisent probablement pas en dehors de la promotion de leurs marques.

# 1 – Kim

Avec 30 millions d’adeptes, Kim Kardashian revient en tête.

# 2 – Kylie

Un respectable 22,4 millions de followers place Kylie Jenner à la deuxième place.

# 3 – Khloe

Khloe Kardashian se classe troisième, avec 18 millions d’adeptes.

# 4 – Kendall

Kendall Jenner est proche de Khloe, avec 17 millions.

# 5 – Kourtney

Si vous pensez que vous remarquez un thème ici, vous ne vous trompez pas. Encore une fois, Kourtney est en dernière position, avec 14,5 millions de followers.

Kardashian Jenner’s sur TikTok

Khloe Kardashian | Cindy Ord / . pour Allergan

Nouveau venu sur la scène des médias sociaux, TikTok a récemment gagné en popularité avec son format vidéo court innovant. Tous les Kar / Jenners n’ont pas de compte TikTok.

# 1 – Kylie

Un énorme 3,5 millions de followers a placé Kylie Jenner loin en tête.

# 2 – Kourtney

Enfin, une plateforme où Kourtney n’est pas à la dernière place! Alors que 352 600 adeptes peuvent représenter environ un dixième du nombre de Kylie, mais cela suffit pour la mettre devant une de ses sœurs.

# 3 – Khloe

246 200 adeptes placent Khloe à la dernière place parmi les sœurs qui ont des comptes TikTok.

Ni Kim Kardashian ni Kendall Jenner n’ont plongé leurs orteils dans l’eau de TikTok, mais Kendall pourrait vouloir y réfléchir. Quelqu’un a ouvert un compte en son nom et en 24 heures, le faux Kendall avait un demi-million de followers.

Kardashian Jenner vainqueurs des médias sociaux et un perdant

En regardant les chiffres, il est clair que Kim Kardashian et Kylie Jenner sont à peu près au coude à coude. Kim a peut-être la tête sur Facebook et une victoire décisive sur Twitter, mais Kylie domine le monde lucratif d’Instagram. Elle est également en avance sur toutes ses sœurs dans le monde prometteur de TikTok.

Malheureusement, il y a clairement un perdant parmi les sœurs. Kourtney sort en dernière position dans presque toutes les catégories. Elle est en avance sur Khloe sur TikTok, mais pas de beaucoup. Sa présence plus faible sur les réseaux sociaux peut être intentionnelle, étant donné qu’elle semble reculer devant les projecteurs. Là encore, il se pourrait que les fans ne la trouvent pas aussi intéressante que ses célèbres soeurs.

La meilleure compétence de Kardashian Jenners peut être juste l’auto-promotion. Leurs numéros sur les réseaux sociaux montrent clairement que si certains sont meilleurs que d’autres, tous parviennent à attirer énormément d’attention.