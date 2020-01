Quelle sœur Kardashian-Jenner passe le plus de temps au gymnase et qui s’entraîne le moins?

Ce n’est pas un secret que les sœurs Kardashian adorent aller au gymnase pour un bon entraînement. Les célèbres frères et sœurs ont partagé d’innombrables photos et conseils via les réseaux sociaux sur la façon dont ils restent en forme. Mais qui travaille le plus? Et les sœurs Jenner? Kendall et Kylie sont-ils aussi en forme que Kourtney, Kim et Khloé?

Lisez la suite pour savoir quel membre de la famille passe le plus de temps au gymnase et qui n’aime pas beaucoup travailler.

Khloe kardashian

Pendant des années, Khloé a été ouverte sur son parcours de fitness et a même commencé à accueillir le E! montrer Revenge Body après tout son travail acharné a porté ses fruits.

Khloé publie régulièrement des articles sur la transpiration avec l’aide de son entraîneur ou de ses frères et sœurs. Mais de nombreux fans sont curieux de savoir à quel point elle doit être dans le gymnase pour rester en aussi bonne forme.

La star de téléréalité a qualifié le gymnase de «sanctuaire» et fait de l’exercice six jours par semaine. Khloé utilise le septième jour pour se détendre et récupérer.

Kourtney Kardashian

Kourtney, c’est aussi travailler et rester en forme.

Selon Harper’s Bazaar, le frère aîné de Kar-Jenner visite également le gymnase six jours par semaine. Après avoir eu trois enfants, Kourt a déclaré: «Je n’en ai jamais fait une priorité, et maintenant cela me fait me sentir beaucoup mieux – mentalement et physiquement.»

La fondatrice de Poosh suit également un régime dans lequel elle s’efforce de ne manger que des aliments entiers et non transformés.

Kim Kardashian

Kim peut être trouvée dans le gymnase six jours par semaine, tout comme Khloé et Kourtney, mais lorsque la fondatrice de KKW Beauty sent que cela ne suffit pas, elle passe les sept jours.

En 2018, la mère de quatre enfants a révélé qu’elle était très sérieuse à s’entraîner tous les jours à partir de 5h30 et a perdu 20 livres.

«Je fais environ une heure et demie chaque jour… Je ne fais pas beaucoup de cardio», a expliqué Kim. «J’ai perdu 20 livres et j’en suis vraiment fier. J’avais presque 140 ans pour toujours et maintenant j’ai 116 ans et ça fait du bien. Je n’ai pas vu de résultats tout de suite, mais lorsque vous vous en tenez à quelque chose et que vous êtes cohérent, vous le verrez. Donc, je l’adore. ”

Kendall Jenner

Quant aux plus jeunes membres du clan Kardashian-Jenner, Kendall et Kylie ne sont pas aussi obsédés par l’entraînement que leurs frères et sœurs plus âgés.

Emirates Women a noté que Kendall ne suivait aucun entraînement strict ou à la mode, au lieu de cela, elle s’assurait de toujours bouger et de rester active quotidiennement.

«Être actif et occupé. C’est en quelque sorte ancré en moi de rester en forme et actif, que ce soit pour travailler ou courir avec des amis », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter:« J’aime courir. »

Kylie Jenner

Kylie n’a jamais été non plus un grand fan de la salle de gym plusieurs jours par semaine.

“Kylie ne fonctionne pas vraiment”, avait précédemment déclaré Khloé à People. «Elle est venue avec Kourt et moi une fois, alors que Don nous entraînait. Don fait quatre quarts à chaque session et Kylie n’est restée qu’un quart. »

L’animatrice de Body Revenge a poursuivi: «Quand elle est partie, nous nous sommes dit:« Bonjour? »Elle a répondu:« Non, ça va. Je ne le ressens pas. “Et elle s’est simplement éloignée … Nous étions comme,” Kylie, tu n’as fait qu’un quart! “Et elle est comme,” C’est tout ce que je voulais faire. “”

Ce n’est qu’à la naissance de Stormi que Kylie a commencé une routine d’entraînement qu’elle fait maintenant à sa guise.

