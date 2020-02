Quelle tendresse! Nicki Minaj est enceinte et cette vidéo le prouve

La nouvelle a été partagée dans une vidéo sur le compte de Nicki, où il peut être vu sur un jet privé en route vers son pays d’origine. Dans la vidéo, Kenneth joue une partie très particulière de son corps.

25 février 2020

L’interprète de Tusa et reine du twerking, Nicki Minaj, a fait trembler Instagram avec une révélation choquante mais tendre, qui a laissé tout le monde bouche bée et a été confirmée par son mari, Kenneth Petty.

Et cette partie est son ventre! Oui, avec ce beau geste, Kenneth et Nicki annoncent qu’ils seront parents et que leur vie changera complètement. Une nouvelle à laquelle nous ne nous attendions pas mais que nous avons célébrée.

Le chanteur, a moins de deux ans de relation avec Petty, mais a l’air très heureux à ses côtés malgré le fait que le directeur musical ait un dossier assez important, qui contient des accusations de meurtre et de viol.

Le couple s’est marié le 21 octobre lors d’une petite célébration privée, avec laquelle Nicki a réaffirmé qu’elle ne se souciait pas des antécédents juridiques de son mari.

