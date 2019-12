Quelle tragédie! Le yacht privé de Marc Anthony prend feu

7 millions de dollars en cendres! Le yacht privé de Marc Anthony prend feu

19 décembre 2019

L'interprète de "Vivre ma vie", Marc Anthony il a eu une grosse frayeur après que son luxueux yacht ait été complètement consumé par les flammes. Le yacht était dans la ville de Miami quand il a pris feu et, bien que les pompiers aient assisté à l'urgence, ils ne pouvaient rien faire d'autre: tout était carbonisé!

Heureusement, personne n'a été blessé par l'incendie mystérieux et soudain. Il n'a pas non plus été signalé que l'incendie s'est propagé à un autre navire.

Le prestigieux yacht avait une capacité de douze personnes et de multiples espaces de divertissement, tels que barbecue, télévision par satellite, Wi-Fi, jacuzzi et espaces pour déplacer des jet-skis. Wow, combien d'argent s'est transformé en cendres.

Selon les données officielles, c'est un total de 7 millions de dollars que le joueur de salsa a malheureusement perdu.

Ce fut sans aucun doute une grande perte pour MarcEh bien, dans ce yacht de luxe, le chanteur a rencontré ses amis et sa famille les plus proches.