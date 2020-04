Quelles émissions de Nickelodeon devraient être redémarrées pour Netflix?

Avec la nouvelle que Nickelodeon crée du contenu exclusivement pour Netflix, nous voulions dresser une liste de toutes les séries que nous espérons voir redémarrées ou poursuivies sur Netflix. Voici nos choix, mais faites-nous savoir dans les commentaires le contenu de Nick que vous souhaitez voir réactivé pour Netflix.

Nickelodeon possède une énorme bibliothèque de contenu, avec une riche propriété intellectuelle à exploiter pour les redémarrages. Bien que la plupart des nouveaux titres provenant de Nickelodeon sur Netflix seront de nouveaux titres, beaucoup pensent que certains des nouveaux titres utiliseront l’ancien Nickelodeon IP.

Par exemple, nous savons déjà que Netflix travaille sur au moins deux projets SpongeBob SquarePants, dont une comédie musicale sur Squidward.

Remarque: ce message est purement amusant et n’indique aucun projet Netflix ou Nickelodeon réel.

Kasey, Jacob et Melissa choisissent leurs meilleurs choix pour les redémarrages ou les suites ci-dessous.

Les choix de Kasey

Kenan et Kel

La série originale a duré quatre saisons et a été diffusée entre 1996 et 2000.

La paire s’est déjà associée depuis la manche originale. Ils sont bien sûr apparus dans All That qui est déjà en train de redémarrer.

La série originale créée par Kim Bass, cependant, est toujours la meilleure et nous aimerions voir ce que la paire fait jusqu’à toutes ces années plus tard. Probablement encore nickel et obscurcissant les gens avec un peu d’argent.

La légende de Korra

Netflix, comme vous le savez peut-être déjà, est sur le point de faire une version en direct d’Avatar: The Last Airbender (la série animée arrive également sur Netflix en passant!) Et une fois que c’est terminé, Netflix devrait absolument passer à The Legend de Korra.

La série de suites s’est déroulée entre 2012 et 2014 et, malheureusement, n’est pas sur Netflix, mais c’est une suite digne qui a suscité autant d’éloges que l’original.

Drake & Josh ou iCarly

Quelques réunions que nous aimerions voir sont quelques-uns des titres d’action en direct de Dan Schneider. Drake & Josh semble être le favori des fans, tout comme iCarly.

Cependant, Dan Schneider a eu une longue carrière chez Nick avec d’autres titres tels que Victorious et Sam & Cat ayant également potentiellement une bonne raison d’avoir des retrouvailles.

Les chances que cela se produise semblent relativement éloignées étant donné que Dan Schneider a rompu ses liens avec Nickelodeon il y a quelques années.

Les choix de Melissa

Clarissa explique tout

Avant que Melissa Joan Hart ne joue la sorcière adolescente OG, elle était Clarissa Darling: une lycéenne intelligente mais sarcastique. Clarissa Explains It All suit notre protagoniste à travers les épreuves et les tribulations de l’adolescence. S’adressant directement au public, Clarissa explique les questions de la vie ou de la mort, y compris les soutiens-gorge, les petits amis et économiser votre salaire de baby-sitting pour acheter une voiture.

Dans la série originale, Clarissa crée des jeux informatiques pour le plaisir. En tant que passionnée de technologie, nous pensons qu’elle aimerait les années 2020. Nous pourrions certainement la voir avec une carrière de haute puissance dans la Silicon Valley. Si rien d’autre, nous aimerions que Nick ramène le spectacle pour son incroyable garde-robe des années 90.

Animorphes

Voici un autre favori des années 90 qui, selon nous, a besoin du traitement de redémarrage. Il n’y a jamais eu que deux séries sur Animorphs, mais cela nous a définitivement marqué. Enfant, c’était l’une des émissions les plus intenses de la télévision.

La série suit un groupe de jeunes qui peuvent se transformer en animaux, alors qu’ils tentent d’utiliser leur pouvoir pour combattre une invasion extraterrestre secrète. Parallèlement à cette mission, ils font également face à tout le drame enfantin normal qui accompagne leur croissance.

Même selon les normes de 1998, ce spectacle était à petit budget. Compte tenu du traitement Netflix des années 2020, nous pensons que cela pourrait être une science-fiction vraiment fantasmagorique pour rivaliser avec Supernatural.

Tel que raconté par Ginger

Au début des années 2000, nous souhaitons avoir un ami comme Ginger Foutley: intelligent, sensé et fidèle. Le gingembre est agréable pour tout le monde, y compris ceux qui ne le méritent probablement pas.

Comme de nombreux classiques pour adolescents, As Told By Ginger explore avec sensibilité des sujets tels que le divorce parental, la santé mentale et les relations. Reçu positivement par les enfants et les adultes, la série animée a été nominée pour trois Primetime Emmys.

Il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles As Told By Ginger recevrait un redémarrage. Cependant, Nickelodeon a maintenant confirmé que ce n’est pas vrai. Nous sommes déçus, car nous aimerions rattraper Ginger maintenant qu’elle est au début de la trentaine. Nous parions qu’elle donnerait d’excellents conseils sur la vie.

Les choix de Jacob

Razmoket

Le retour aux années 90 par pure nostalgie du samedi matin est la série de dessins animés classiques Rugrats. Courant pendant neuf saisons entre 1991 et 2004, le classique Nicktoon est toujours dans le cœur de beaucoup de ceux qui ont grandi dans les années 90 et au début des années 2000.

Avec neuf saisons et plusieurs films déjà en place, sans parler de la série suivante, All Grown Up, beaucoup penseraient que c’est un blasphème de voir la série redémarrée. Ainsi, au lieu d’un redémarrage, une série de suites serait beaucoup plus amusante.

Notre «redémarrage» des Razmoket aurait lieu de nos jours, où tous les enfants ont grandi, certains, sinon tous, ont maintenant leur propre bébé. Ne pas faire se sentir vieux, mais tous les enfants, à l’exception de Dil, seraient maintenant dans la trentaine. Les nouveaux bébés peuvent vivre des aventures comme leurs parents, mais avec une touche moderne.

Envahisseur Zim

Netflix a déjà mis la main sur Invader Zim lors de la sortie d’Enter the Florpus en août 2019. La série et sa fonctionnalité d’animation ont été très appréciées par les fans et les critiques, il serait donc évident que la série reprendra là où le film s’est arrêté.

Avec seulement 2 saisons et un film à son actif, créateur d’Invader Zim, Jhonen Vaquez a dû avoir des pages sur des pages d’idées quant à l’endroit où il aurait aimé prendre la série. Vasquez a précédemment attribué un manque de téléspectateur au moment de la diffusion originale de la série pour expliquer pourquoi elle avait été annulée.

Netflix a déjà généré une nouvelle audience avec Enter the Florpus, et avec plus de 167 millions d’abonnés Netflix dans le monde, vous pouvez presque garantir que des millions d’enfants dans le monde se connecteront pour regarder l’étranger détestable en action une fois de plus.

Les épines sauvages

Fracassant! Deuxième couplet, le même que le premier, The Wild Thornberrys a besoin de moins d’un redémarrage et plus d’une continuation de la série pour la famille. Avec les enjeux actuels de la conservation de la faune et de la technologie moderne, il serait très amusant de revoir le Thornberry’s en action.

Comme, Rugrats, vous pourriez faire avancer considérablement le temps et voir Eliza jouer un rôle plus actif dans la série télévisée de ses parents, ou diriger l’un des siens. Bien qu’elle ne puisse pas révéler son secret, elle peut parler aux animaux, mais elle peut cacher ses pouvoirs à la vue en étant un «chuchoteur animal».

Donnie pourrait être adulte, fou comme jamais, et nous pourrions nous amuser à lui parler de militant des droits des animaux, provoquant toutes sortes de chaos. Debbie peut avoir sa vie de banlieue ennuyeuse qu’elle a toujours voulu, ou encore une fois, elle pourrait être incitée à participer aux folles aventures de sa famille.

Maintenant c’est à vous. Quels titres Nick aimeriez-vous voir revivre sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.