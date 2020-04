Quelles étaient les fameuses ‘Jordan Rules’ qui ont rendu Michael Jordan fou?

La carrière de Michael Jordan Il a connu de nombreux hauts et bas, où il a traversé des moments difficiles et fait face à des obstacles qui l’ont rendu fou. L’un des plus célèbres et dont vous ne vous souvenez peut-être pas, sont les Jordan Jordan Rules »(ou Jordan Rules), même dont on se souvient grâce à son documentaire «The Last Dance», où nous avons vu comment une équipe l’a arrêté dans 3 séries éliminatoires consécutives et cela a diminué son rêve d’obtenir son premier titre de la NBA.

Pour se souvenir de ces fameux Jordan Jordan Rules » nous devons nous transporter à la fin des années 1980 et au début des années 1990, où l’une des rivalités les plus étendues jamais NBA: Les Detroit Pistons contre Chicago Bulls.

Michael Jordan Il a été mesuré par rapport à un rival puissant qui savait comment le contenir d’une manière que nous considérerions aujourd’hui comme un acte criminel, mais il y a quelques années, c’était quelque chose de «commun» à voir. Le tout orchestré par l’appelé «Bad Boys» de la NBA.

Pour entrer dans le contexte très rapidement, «Bad Boys» de la NBA étaient les Detroit Pistons, qui utilisait une forme de jeu avec un grand contact physique, ils ont tous jeté des coudes, des coups, des poussées et autres chacun qu’ils pouvaient et ils ont joué selon la règle de savoir s’ils vont vous avertir ou marquer une faute, que cela en vaille la peine et les frappe bien. Michael Jordan Je souffrirais beaucoup.

C’est ce qu’ils ont utilisé Jordan Jordan Rules », car il était essentiellement basé sur frapper Michael Jordan tous ceux qui avaient le ballon en plus de couvrir entre deux ou trois joueurs et essayer de l’empêcher de marquer, de marcher sur la peinture et même de le forcer à tirer de loin, ce qui n’était pas au départ une de ses spécialités.

“Chaque fois que je te bat, frappe-le. S’il est sorti d’un rideau, frappez-le. Nous ne voulions pas jouer sale, bien que certaines personnes le pensaient, mais nous devions prendre contact et être très physiques. Nous l’avons forcé sur son côté gauche et l’avons plié. Si on montait sur l’aile gauche, on la doublait immédiatement du centre de la cour. Si nous avons reçu sur l’aile droite, nous l’avons également doublé, mais nous l’avons ralenti “, commente” The Last Dance “pour arrêter Michael Jordan.

C’était comme ça au fil des saisons 1987-88, 1988-89 et 1989-90, Les Detroit Pistons ils ont éliminé Chicago Bulls des éliminatoires de la NBA, faisant le score 3-0 grâce à la Jordan Jordan Rules » et bien que lors de la campagne 1990-91, ils se vengeraient, nous verrons cette histoire une autre fois.