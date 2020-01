Quelles étaient les résolutions du nouvel an de Larry David? Il explique ses favoris à Stephen Colbert

Larry David est apparu dans un épisode de The Late Show With Stephen Colbert ce mois-ci, au cours duquel les deux ont discuté de la nouvelle saison de Curb Your Enthusiasm. Les fans de la série se souviendront que Stephen Colbert a en fait eu une brève apparition dans l’épisode de la série en tant que fan mécontent. Au cours de leur conversation, Larry David a révélé qu’il avait récemment adopté les résolutions du Nouvel An, et il en a quelques-unes qu’il pense que tout le monde devrait adopter.

Larry David le fait avant de quitter la maison

The Late Show avec Stephen Colbert et invité Larry David | Scott Kowalchyk / CBS via .

Larry David a expliqué à Stephen Colbert que suivre les résolutions du Nouvel An était une chose nouvelle pour lui – ce n’est que récemment que le créateur de Curb Your Enthusiasm a décidé de commencer à les utiliser. Cependant, il a une résolution numéro un qui, selon lui, a parfaitement fonctionné pour lui jusqu’à présent.

“Voyez ici la chose, je n’avais jamais l’habitude de faire des résolutions. Il y a quelques années, j’en ai fait un. Et cela a fonctionné, et c’était «pipi avant de partir». N’importe où », a expliqué Larry David.

“N’ayez pas honte d’aller aux toilettes! Dites simplement: “Je dois aller aux toilettes avant de partir.” Les gens ne vous mépriseront pas pour cela. Allez, allez aux toilettes! Et puis partez, vous serez tellement plus heureux que de vous asseoir dans la voiture, de vous maudire, de vous dire: «Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allé aux toilettes. Pourquoi ne suis-je pas parti? », A déclaré David.

Cependant, ce n’était pas la seule résolution liée au voyage qui a vraiment collé au roi de la comédie. Il a ensuite révélé qu’une autre résolution de bon sens est devenue un pilier.

«L’année dernière, j’en ai eu un autre qui a été vraiment bon. Et c’était: “Faites deux voyages.” Vous rentrez chez vous avec des produits d’épicerie, d’accord, vous devez entrer dans la maison – ne pas empiler, vous savez, ne pas tout empiler et entrer dans la maison! Vous déposez des trucs, vous déposez des canteloupes sur le sol, vous savez, allez avec un sac! Prenez-en la moitié, entrez dans la maison, déposez-la, puis retournez à la voiture », a expliqué David.

Colbert a plaisanté: “Vous m’avez jeté légèrement là-bas lorsque vous avez dit:” Faites deux voyages. “J’ai pensé à deux voyages aux toilettes. J’allais dire, deux voyages, puis directement à l’urologue. »

Larry David n’agite plus

Mais, étant Larry David, il a encore quelques opinions à partager, également sous forme de résolutions. Et l’un d’eux a à voir avec la façon dont nous interagissons avec les serveurs.

Larry David a révélé qu’une autre de ses résolutions consistait à arrêter de saluer les serveurs. Il a déclaré à Stephen Colbert: «Attendez, j’ai une autre résolution pour cette année. J’en ai eu deux pour cette année. Arrêtez de saluer les serveurs pour attirer leur attention. N’agitez pas comme ça, c’est comme mon père, “Hé viens ici, viens ici.” ”

Colbert a demandé comment David prévoyait d’attirer leur attention. “Je vais commencer à hocher la tête. Je pense que c’est mieux.”

David a ensuite donné quelques exemples, et Colbert a dit: “Ça a l’air épuisant!” Il a ensuite admis qu’il salue les serveurs et pense que c’est bien – quelque chose avec lequel David n’est pas d’accord.

Glisser est difficile

The Late Show avec Stephen Colbert et invité Larry David | Scott Kowalchyk / CBS via .

La deuxième résolution de Larry David pour 2020 est un peu plus farfelue. Il semble que David ait du mal à faire glisser et à insérer sa carte.

“J’ai une autre résolution”, a révélé David lorsque Colbert a tenté de passer à autre chose. “J’ai dit que j’en ai deux pour cette année, et vous n’avez pas écouté!”, A plaisanté David.

“Je vais apprendre à glisser, parce que je ne suis pas un bon joueur avec la carte”, a expliqué David. «Glisser. Je suis un mauvais tireur. Vous savez que vous êtes dans un taxi et vous devez parfois glisser. Maintenant, vous devez insérer. “

«Je n’ai jamais été doué pour l’insertion. J’ai toujours besoin d’un peu d’aide », a plaisanté David.

Les fans de Larry David peuvent regarder la saison 10 de Curb Your Enthusiasm sur HBO. L’émission sortira chaque semaine le dimanche.