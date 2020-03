Quelles sont les tendances cette semaine sur Disney + | Congelé 2

Chaque semaine, nous examinons les tendances de cette semaine sur Disney + et, bien que ne fournissant pas de données exactes sur les chiffres de visualisation, leur liste de tendances est le meilleur indicateur de ce que les gens regardent sur Disney +.

Voici ce qui se passe sur Disney + pour la semaine se terminant le 29 mars 2020:

Congelé 2

Les Simpsons

The Clone Wars

Funhouse de Mickey Mouse

Moana

Histoire de jouets 4

Congelé

Aladdin (2019)

Le Mandalorien

Avengers Endgame

Le Roi Lion (2019)

Jessie

Zootopie

Emmêlé

Soyez notre chef

Phineas & Fern

Puppy Dog Pals

Panthère noire

Histoire de jouet

Captain Marvel

À l’envers

Monsters Inc

Ratatouille

gardiens de la Galaxie

Université de monstres

Avec des gens du monde entier coincés à la maison pendant le Coronavirus, les gens retournent à certains films classiques pour les divertir, tels que “Moana”, “Inside Out” et les films “Monsters Inc”. “Jessie” se démarque comme la seule série d’action en direct de Disney Channel que les gens regardent avec frénésie, avec d’autres séries “The Mandalorian” et “The Simpsons”. Comme prévu, le plus gros nouveau «Frozen 2» arrive en tête de liste des tendances cette semaine et continuera sans aucun doute à dominer le graphique des tendances pendant un certain temps.

Il y a quelques nouvelles versions sur la liste des tendances, y compris la nouvelle série Disney +, “Be Our Chef” et avec de nouveaux épisodes de “The Clone Wars” qui tombent chaque semaine, cela incite les gens à revenir pour plus.

Qu’avez-vous regardé la semaine dernière?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.