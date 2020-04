Quelles sont les tendances sur Disney + | En avant

C’est dimanche et il est temps de jeter un œil aux films et émissions les plus populaires sur Disney +.

Cette semaine a vu un énorme remaniement dans les classements, Pixar’s Onward a fait un énorme fracas en volant directement dans la fente numéro un, faisant tomber Frozen du haut du graphique. L’ajout d’autres contenus nouveaux et hérités pour le début du mois a provoqué un changement radical, avec 8 titres quittant la liste.

Les deux nouveaux films Disney + Original DisneyNature, Elephant et Dolphin Reed viennent de se classer parmi les 10 premiers. Malheureusement, ces dernières années, le film DisneyNature, Penguins, n’a pas fait partie du top 25.

Voici ce qui se passe sur Disney + pour la semaine se terminant le 5 avril 2020:

En avant (-)

Congelé 2 (1)

Les Simpsons (2)

Star Wars: The Clone Wars (3)

Toy Story 4 (6)

Pavillon Mickey Mouse (4)

Moana (5)

Congelé (7)

Récif de dauphins (-)

L’éléphant (-)

Jessie (12)

Avengers: Fin de partie (10)

La dernière chanson (-)

Star Wars: Le Mandalorien (9)

Emmêlé (14)

Aladdin (2019)) 8)

Coco (-)

Dr Doolittle (-)

Le Roi Lion (2019) (11)

Zootopie (13)

À l’envers (21)

Hannah Montana (-)

Phineas & Ferb (16)

Wizards Of Waverley Place (-)

Capitaine Marvel (20)

Disney ne fournit pas de chiffres de visualisation réels pour Disney +, donc ce graphique est basé sur la section Tendances de mon application Disney + le dimanche matin.

