Quelles sont les tendances sur Disney + | Les Simpsons

C’est dimanche et il est temps de jeter un coup d’œil hebdomadaire sur ce qui est populaire sur Disney + cette semaine. Cette semaine a vu trois nouvelles entrées dans le tableau, deux nouveaux Disney + Originals, A “Celebration of the Music from Coco” et le court-métrage Simpsons, “Playdate with Destiny”, plus “Sonny with a Chance”.

Voici un aperçu du tableau des tendances de cette semaine:

Les Simpsons (3)

En avant (1)

Star Wars: Le Mandalorien (14)

Clone Wars (-)

Congelé 2 (2)

Moana (7)

Pavillon Mickey Mouse (6)

Toy Story 4 (5)

Rendez-vous avec Destiny (NOUVEAU)

Congelé (8)

Une célébration de la musique de Coco (NOUVEAU)

Le Roi Lion (2019) (19)

Avengers: Fin de partie (12)

Jessie (11)

Coco (17)

Aladdin (2019) (-)

Hannah Montana (22)

Emmêlé (15)

Zootopie (20)

Sonny with a Chance (NOUVEAU)

Phineas & Ferb (23)

À l’envers (21)

Toy Story (rentrée)

La petite sirène (rentrée)

Finding Dory (Re-Entry)

Avec “Les Simpsons” qui dépassent Pixar’s Onward en haut du tableau, cela continue de montrer pourquoi cette série est fortement poussée par Disney. Certains films classiques ont également réintégré les palmarès comme «La petite sirène». Il y a également eu une énorme augmentation dans les charts pour Star Wars: The Mandalorian, qui est probablement dû à un plus grand nombre de téléspectateurs européens vérifiant chaque semaine pour de nouveaux épisodes.

Disney ne fournit pas de chiffres de visualisation réels pour Disney +, donc ce graphique est basé sur la section Tendances de mon application Disney + le dimanche matin.

