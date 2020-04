Quelles sont les tendances sur Disney + | Les Simpsons tiennent au numéro 1!

C’est dimanche et il est temps de jeter un œil à ce qui se passe cette semaine sur Disney +. Le graphique des tendances générales est extrêmement similaire à celui des semaines précédentes, avec “The Simpsons” accroché au sommet de la pile. Bien qu’avec un nouvel arc d’histoire commençant vendredi dernier, Star Wars: The Clone Wars pousse son chemin vers le sommet.

Voici un aperçu du tableau des tendances Disney + de cette semaine pour la semaine se terminant le 19 avril 2020:

Les Simpsons (-)

Star Wars: The Clone Wars (4)

Star Wars: Le Mandalorien (-)

En avant (2)

Congelé 2 (-)

Pavillon Mickey Mouse (7)

Moana (6)

Toy Story 4 (-)

Congelé (10)

Zootopie (19)

Jessie (14)

Avengers: Fin de partie (13)

Aladdin (2019) (16)

Emmêlé (18)

Le Roi Lion (2019) (12)

Hannah Montana (17 ans)

Coco (15)

À l’envers (22)

Histoire de jouets (23)

Phineas & Ferb (21)

Wizards Of Waverly Place (Re-Entry)

La petite sirène (24)

High School Musical: The Musical – The Series (Re-Entry)

Date de match avec le destin (9)

Trouver Dory (25)

Le récent lancement européen continue de maintenir «The Mandalorian» près du haut des palmarès, avec «High School Musical: The Musical – The Series» qui réintègre les palmarès.

Alors que “Playdate with Destiny” court “The Simpsons” glisse un énorme 15 places pour presque tomber dans le top 25. “Sonny With A Chance” a également abandonné les charts, avec le nouvel ajout de la semaine dernière “A Celebration of the Music from Coco”. Cette semaine, les nouveaux ajouts à la bibliothèque Disney +, “Brain Games” et “The Incredible Dr Pol” n’ont pas non plus réussi à se frayer un chemin dans les charts.

Disney ne fournit pas de chiffres de visualisation réels pour Disney +, donc ce graphique est basé sur la section Tendances de mon application Disney + le dimanche matin.

Qu’avez-vous regardé sur Disney + cette semaine?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.