Quelles sont les tendances sur Disney + | Star Wars: La guerre des clones

C’est dimanche et il est temps de regarder chaque semaine ce que tout le monde regarde sur Disney +. Cette semaine a vu Star Wars: The Clone Wars se frayer un chemin vers le haut du tableau des tendances, avec le scénario “Siege of Mandalore” clôturant la dernière saison de l’émission.

Voici le tableau des tendances Disney + pour la semaine se terminant le dimanche 26 avril 2020:

Star Wars: The Clone Wars (2)

Les Simpsons (1)

En avant (4)

Congelé 2 (5)

Pavillon Mickey Mouse (6)

Vidéos les plus amusantes de l’Amérique (NOUVEAU)

Moana (-)

Toy Story 4 (-)

Congelé (-)

Jessie (11)

Zootopie (10)

Emmêlé (14)

Avengers: Fin de partie (12)

Coco (17)

Disney Family Singalong (NOUVEAU)

Aladdin (2019) (13)

Le Mandalorien (3)

Le Roi Lion (2019) (15)

Phineas & Ferb (20)

Histoire de jouets (19)

À l’envers (18)

Trouver Dory (25)

Puppy Dog Pals (Re-Entry)

Voitures (rentrée)

La petite sirène (22)

Cette semaine a vu un certain nombre de nouvelles entrées dans le tableau, y compris les vidéos les plus amusantes de l’Amérique qui ont directement tourné dans le top 10. Avec un peu de plaisir en famille léger et un contenu digne de frénésie, il sera intéressant de voir si ce spectacle a du pouvoir. pour le graphique des tendances.

La spéciale réussie Disney Family Singalong est également une nouveauté cette semaine, ce qui, je pense, est mérité. C’est amusant, si spécial à petit budget, parfait pour cette période étrange, où la plupart d’entre nous sont coincés à la maison et ont de grands moments musicaux.

Disney ne fournit pas de chiffres de visualisation réels pour Disney +, donc ce graphique est basé sur la section Tendances de mon application Disney + le dimanche matin.

Qu’avez-vous regardé sur Disney + cette semaine?

