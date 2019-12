"Quelques boeuf que vous ne pouvez pas écraser"

Les bœufs de rap font partie intégrante du hip-hop depuis la création du genre. Certains sont légers et lyriques, d'autres sont personnels et souvent dangereux, mais ils amènent généralement des artistes au micro pour montrer leurs talents. Il fut un temps où Fat Joe avait quelques bœufs à son actif, mais le rappeur a déclaré qu'après un séjour en prison, il s'est rendu compte que cela ne valait pas son temps.



Arturo Holmes / Intermittent / .

Dans une conversation avec DJ Whoo Kid, Joe se souvient d'avoir eu plus d'opportunités de carrière une fois qu'il s'est débarrassé de ses animosités avec Jay Z et 50 Cent. Après cela, Joe a déclaré qu'il était le gars incontournable du hip-hop pour mettre fin aux querelles. "Quand nous avons initialement écrasé le boeuf, moi et 50 Cent, il m'a donné sa main et il s'est dit" Paix pour Chris Lighty "", se souvient Joe. "Je lui ai donné ma main et nous l'avons écrasée et c'était une célébration, puis je suis allé et j'ai dit: 'Aight, je vais faire ce que les autres n * ggas n'ont pas fait pour moi. Je suis immédiatement allé et j'ai trouvé Rick Ross. Immédiatement, parce qu'il était à la remise des prix. J'ai dit: "Yo, mon n * gga, j'ai écrasé le boeuf avec 50 Cent, il l'a écrasé avec moi, comme yo wassup." "

La réponse de Rozay a fait croire à Joe qu'il était également prêt à se réconcilier avec Fif. Ross aurait dit à Joe qu'il allait emboîter le pas, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. "J'arrive à l'arrière et ils se battent contre des armes à feu", se souvient Joe. "Cela ne va pas arriver. Ce n'est pas très, très bon. Je ne pourrai plus jamais écraser ce bœuf. Je pensais que ce serait le sommet de l'ONU. Certains bœufs que vous ne pouvez pas écraser."

En parlant de ça, Whoo Kid a noté qu'il avait entendu dire que Joe avait essayé de le rapprocher de Ja Rule. Joe a admis qu'il ne pensait pas que Whoo Kidd et Ja se verraient jamais d'accord. "Je l'ai presque eu", a déclaré Joe. Whoo Kid a répondu: "Tu es plus proche que Farrakhan?" Joe a répondu: "Je me suis rapproché de tout le monde." Regardez son interview dans son intégralité ci-dessous.

[intégré] https://www.youtube.com/watch?v=uXZ25zsX3mc [/ intégré]