Quelqu’un a appelé l’épouse de Ryan Gosling Eva Mendes ‘Old’ et elle a applaudi

Un sujet brûlant qui ne disparaît pas est le harcèlement en ligne. Internet est un endroit sauvage et il est trop facile d’être attaqué par des trolls et d’autres personnes mesquines. Même la femme, mannequin et actrice de Ryan Gosling, Eva Mendes, a été soumise à un harcèlement flagrant. Voici comment elle a arrêté un haineux.

Le poste inoffensif qui a fait ressortir les trolls

Souvent, les gens sont victimes de harcèlement en ligne après avoir pris position sur un sujet délicat ou avoir fait quelque chose hors de l’ordinaire. Par contre, ce n’est pas toujours le cas. Mendes a publié quelque chose de très bénin et a toujours reçu des critiques injustifiées. Ceci est un autre exemple de la façon dont, même si Internet est plus largement accessible que jamais, c’est toujours une nature sauvage sauvage.

Selon US Weekly, Mendes a simplement publié «Retour au travail. Réunion de conception. Mon collègue reçoit ses coups de pied et me taquine à propos de mes nouveaux cheveux «mignons». Merci à @giannandreahair d’avoir rendu la vie de ma mère beaucoup plus facile. »⠀

Elle a poursuivi: «Je vous envoie tous un peu plus d’amour maintenant et toujours. Merci de toujours m’envoyer autant de positivité et d’amour à travers vos commentaires. J’ai lu la plupart d’entre eux quand je le pouvais et ça me rend tellement heureux qu’il y ait tellement d’amour autour. Je le renvoie tout de suite. Dix fois. “

Un doux post d’Eva Mendes qui a conduit à une pêche à la traîne moyenne

Eva Mendes ferme un troll

Des trucs assez inoffensifs. Cependant, un commentateur ressentait toujours le besoin d’insulter Mendes. Ce commentateur a écrit: «Elle vieillit.» Même à un moment où la société essaie de dépasser ce genre d’âgisme, certains n’ont apparemment jamais reçu la note de service.

Mendes a répondu d’une manière à la fois élégante et directe. “Oui ton [sic] droite. Dieu merci, je vieillis. Cela signifie que je suis toujours là. Je vais bientôt avoir 46 ans et je serai reconnaissant chaque jour que je vieillisse. “

Mendes a continué “Votre commentaire supposait-il[d] me faire me sentir mal? Ce n’était pas le cas. Cela me rend reconnaissant. Alors merci pour le rappel que je suis toujours là. “

Elle n’est pas la seule actrice à faire face à l’âgisme

Mendes est l’une des nombreuses célébrités hollywoodiennes de plus de quarante ans à avoir des difficultés en raison de leur âge. People rapporte que Julianne Moore a discuté de la question. “Je veux dire, ne parlons pas de cette idée de” Oh non! Je vais avoir 40 ans! »Vous pourriez être mort. Alors profitez-en.”

Moore a ajouté: «C’est un privilège de vieillir. Même dans les scripts, ils qualifieront un personnage de «vieillissant». Eh bien… tout le monde vieillit. Dans la littérature et dans les films, lorsque les gens essaient d’arrêter le processus, cela se termine toujours par un désastre. Je pense qu’il est vraiment important d’être là où vous êtes. “

Mendes et Moore semblent tous deux avoir des attitudes très saines à l’égard de la vie. Peut-être devraient-ils avoir la chance de travailler ensemble! J’espère que les paroles de Mendes encouragent les gens à être reconnaissants d’être en vie et à réfléchir avant de dire quoi que ce soit d’insensible sur Internet.

