Quelqu’un a habillé ses villageois avec Animal Crossing: New Horizon from Evangelion’s EVAs

Maintenant que Animal Crossing: New Horizons est désormais disponible dans le monde entier, les fans de la série font des choses très folles sont leurs villageois, car le jeu vous offre des options infinies pour les personnaliser. En fait, plusieurs joueurs se sont plaints sur les réseaux sociaux que lorsque vous avez commencé votre jeu, ce nouveau jeu Animal Crossing vous a présenté un modèle complètement nu de vos personnages afin que vous puissiez les habiller comme vous le vouliez. D’autres se sont précipités pour faire des vêtements pour leurs villageois, comme cette personne qui les a habillés en EVA de Neon Genesis Evangelion.

Nous recommandons également: Ce serait Fullmetal Alchemist dans le style Marvel dessiné par Joe Quesada

Quelqu’un a partagé des modèles de vêtements inspirés de Neon Genesis Evangelion qu’il a créés spécialement pour ses villageois d’Animal Crossing: New Horizons. Ce sont des chemises qui ont les visages de l’unité EVA 00, 01 et 02 imprimés sur les chemises de l’un des villageois. On peut reconnaître que ce sont ces EVA en raison des couleurs et des dessins caractéristiques. Alors que l’unité 01 conserve sa couleur violette que nous connaissons tous et que l’unité 02 est rouge, l’unité 00 est orange.

Si vous êtes un fan d’Animal Crossing et de Neon Genesis Evangelion, ce sera une bonne année pour vous, car ce vendredi 20 mars, le nouveau jeu de la franchise a été mis en vente, alors qu’Evangelion attend plusieurs choses tout au long de l’année. . La quatrième et dernière partie de Rebuilt of Evangelion sera présentée en juin, en plus d’avoir un manga en édition spéciale.

Avez-vous déjà joué à New Horizons? Aimeriez-vous un maillot Evangelion pour vos villageois? Dites-le nous dans les commentaires.

.