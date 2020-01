Quelqu’un a mis la tête de bébé Yoda sur le corps de Hulk et c’est horrible

Depuis que Baby Yoda est apparu dans Le Mandalorien, il a frappé le monde comme un phénomène Internet. Des clips de la série ont été réédités pour le mettre en scène avec d’autres propriétés et le petit gars vert a même été inséré numériquement dans des séquences d’autres films comme une scène qui donne à réfléchir dans Jurassic Park de Steven Spielberg.

Il y a des fan arts, il y a des mèmes de soupe, des mèmes mignons et des mèmes avec un humour plutôt sombre. De plus, ce mystérieux personnage de Star Wars est devenu un succès supplémentaire via toutes les marchandises associées. Il semble que partout où il va, qu’il utilise la Force ou non, l’enfant est une cause de comédie et d’attrait pour une adorable naïveté.

Parmi les nombreuses images récentes qui ont été modifiées pour inclure la petite icône Web, un Tweet a mis en évidence un croisement MCU / Star Wars avec Baby Yoda faisant une grande apparition. La photo du journaliste Yashar Ali – vue ci-dessous – a attiré une attention décente des fans de Star Wars et de Marvel. Pour certains, elle peut être plus digne de tremblements que Godzilla, le roi des monstres, ou même la statue Dumbo de Tim Burton. Cela pourrait vous faire rire ou vous faire tortiller, mais de toute façon, nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant.

Comme vous pouvez le voir, située au sommet de la masse géante de muscle vert repose la tête ridée verdoyante de l’adorable bambin de The Mandalorian. C’est aussi une combinaison vraiment bizarre; Hulk, physiquement fort mais mentalement réservé, porte la tête de mammouth d’un jeune dont le pouvoir principal se trouve dans son esprit.

Bien sûr, Baby Yoda continue de prendre une variété de formes et de tailles alors que plus de cerveaux numériques le prennent et commencent à jouer avec lui. Et ayant pratiquement une position de co-vedette tout au long de la première saison de Le Mandalorien, il sera sans aucun doute intéressant de voir ce que nous apprendrons de plus sur le personnage à l’avenir.