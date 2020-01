Quelqu’un a-t-il survécu au crash d’avion d’Aaliyah?

Croyez-le ou non, Aaliyah aurait célébré son 41e anniversaire le 16 janvier. Malheureusement, elle est décédée dans un accident d’avion en 2001 à l’âge de 22 ans.

La chanteuse de «Try Again» était sur le chemin du retour des Bahamas lorsque l’avion s’est affaissé et s’est envolé au sol, la tuant ainsi que huit autres personnes. Les rapports disent qu’elle est morte instantanément – mais qu’en est-il du reste des passagers?

Aaliyah sur le tapis rouge | Steve Granitz / WireImage

À l’intérieur de l’écrasement d’un avion d’Aaliyah

Fin août 2001, Aaliyah et son équipe se sont rendus aux Bahamas pour tourner la vidéo de «Rock the Boat». La chanson figure sur son troisième album éponyme, qui a fait ses débuts environ un mois plus tôt, après de très bonnes critiques.

«Ces quatre jours ont été très beaux pour tout le monde. Nous avons tous travaillé ensemble en famille », a déclaré le réalisateur Hype Williams à MTV en août 2001.« Le dernier jour, samedi, a été l’un des meilleurs que j’ai eu dans cette entreprise. Tout le monde se sentait partie de quelque chose de spécial, partie de sa chanson. “

Ils devaient quitter l’île le 26 août 2001, mais lorsqu’ils ont filmé tôt, Aaliyah et quelques autres étaient tellement impatients de rentrer aux États-Unis qu’ils ont décidé de rentrer un jour plus tôt que prévu.

Par Bustle, le groupe comprenait les coiffeurs Eric Forman et Anthony Dodd; le garde du corps Scott Gallin; le vidéaste Douglas Kratz, le styliste Christopher Maldonado et les dirigeants musicaux Keith Wallace et Gina Smith. Des dizaines d’autres sont restés.

Le samedi 25 août 2001, le groupe s’est envolé. L’avion s’est écrasé quelques instants plus tard. Certains témoins oculaires estiment qu’il s’est ravitaillé en une minute.

“Un témoin oculaire a déclaré que l’avion avait décollé, était monté en flèche dans les airs, puis peu de temps après, il s’était incliné vers la gauche et s’était enfoncé dans les buissons”, a déclaré à l’époque à . un responsable de l’application des lois (via Entertainment Weekly). «À l’impact, l’avion a pris feu; certaines des personnes à bord ont été gravement brûlées. »

Il a été signalé plus tard que l’avion avait été surchargé de centaines de livres et que le pilote n’avait pas été autorisé à piloter l’avion. Il avait aussi de la drogue et de l’alcool dans son corps.

Y avait-il des survivants?

Oui – au moins, pendant un petit moment.

Cinq personnes sont mortes sur le coup, dont Aaliyah et le pilote. Mais, selon People, trois autres ont survécu à l’impact initial.

“J’en ai sorti un de l’avion et il criait”, a déclaré le témoin oculaire Silbert Mills au Sun-Sentinel. “Il a dit qu’il souffrait beaucoup.”

Les intervenants d’urgence auraient trouvé le garde du corps d’Aaliyah, Scott Gallin, «à peine vivant». Au contact, il aurait dit: «Homme, j’ai besoin de quelque chose à boire». Gallin a également «continué à poser des questions sur l’état d’Aaliyah», selon The Sun-Sentinel. Il serait décédé peu de temps après avoir été retiré de l’épave.

Le coiffeur Anthony Dodd faisait également partie des survivants. Les gens ont rapporté qu’il avait été transporté à l’hôpital mais qu’il était décédé quelques heures après ses blessures.

L’identité du troisième survivant n’est pas claire. Malheureusement, cette personne finirait par succomber à ses blessures.

Le cortège funèbre d’Aaliyah arrive dans une église de New York le 8/31/2001 | Evan Agostini / ..

Aaliyah vit toujours

Malgré son jeune âge au moment de sa mort, Aaliyah a laissé une marque indélébile sur le monde. Elle continue de vivre à travers sa musique et ses films et continue de rester dans les mémoires des fans.

Ses pairs ont également survécu à leurs proches et à leurs réalisations professionnelles.

