Quelqu’un essaie de brûler Reese Alive – / Film

Reese Witherspoon devient rapidement un acteur majeur dans le domaine de la télévision, et elle suit sa série AppleTV + The Morning Show avec une autre série en streaming appelée Petits feux partout. Celui-ci a une énergie sérieuse de Big Little Lies, Witherspoon jouant la matriarche d’une famille riche et apparemment idyllique qui se retrouve en désaccord avec un mystérieux nouveau voisin, joué par Kerry Washington.

Découvrez l’intense nouvelle bande-annonce ci-dessous, dans laquelle quelqu’un essaie de graver le personnage de Witherspoon vivant. Selon les mots immortels de Ron Burgundy, «mon garçon, cela a rapidement dégénéré. Je veux dire, cela est vraiment devenu rapidement incontrôlable. »

Little Fires Everywhere Trailer

Little Fires Everywhere est basé sur l’auteur Celeste NgLe livre le plus vendu du New York Times, qui a été nommé meilleur roman d’Amazon en 2017. Et comme vous pouvez le voir, il existe certaines similitudes évidentes avec Big Little Lies en termes de sujet, sinon d’esthétique générale. Witherspoon, qui est devenue une icône au cours des dernières années, est évidemment intéressée à explorer le ventre miteux de familles et de communautés apparemment parfaites, et cela ressemble à une autre occasion pour elle de gratter cette démangeaison en tant que conteuse d’une manière qui lui donne plus que deux heures pour approfondir la psychologie de son personnage.

Washington a été partout au cours des dernières années: jouant Anita Hill dans un film de HBO, apparaissant sur le live Norman Lear All in the Family / The Jeffersons diffusé l’année dernière, prêtant sa voix à un personnage de Cars 3, avec à la fois Broadway et la version Netflix d’American Son, et bien sûr, en tête d’affiche de la populaire série dramatique ABC Scandal. Cela devrait être excitant de voir ces deux artistes puissants s’affronter.

Lynn Shelton (Your Sister’s Sister, Sword of Trust, Master of None, GLOW) dirige les huit épisodes de la série, et Celeste Ng et Liz Tigelaar (Casual) sont crédités en tant qu’écrivains pour le spectacle. Joshua Jackson (La frange), Lexi Underwood (Réunion de famille), Rosemarie DeWitt (États-Unis de Tara), Geoff Stults (Enrôlé), Jaime Ray Newman (Bates Motel), Britt Robertson (Tomorrowland), et Jesse Williams (Grey’s Anatomy) complète le casting de soutien.

Voici le synopsis officiel:

Basé sur le best-seller de Celeste Ng en 2017, Little Fires Everywhere suit les destins entrelacés de la famille Richardson parfaite et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui bouleversent leur vie. L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, l’attraction féroce de la maternité – et le danger de croire que le respect des règles peut éviter le désastre.

Little Fires Everywhere commence à diffuser sur Hulu sur 18 mars 2020.

